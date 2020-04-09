刑事局電信偵查大隊8日宣布破獲國內最大非法影音資源網站「楓林網（8maple.ru）」，今（9日）又有不少網友發現，許多影音網站如「pttplay」、「小鴨影音」和「Gimy劇迷」、「58B.TV」等，點進去之後介面全成了空白，紛紛寫著「後會有期」等道別字樣。

許多網友這幾日搜尋線上影音資源，會發現有不少的網站畫面，不是呈現空白就是僅顯示道別的話語。根據統計，目前已知關閉的線上影音網站包括：楓林網、58b.tv、Gimy劇迷、POKU TV、屁屁TV、PttPlay、小鴨影音、MoMoVOD、天天韓劇、南瓜影音、Love TV Show、美劇線上看MovieSun等一共12個網站，短短幾天內全數封閉，令大批網友哀嚎宛如抄家。

小鴨影音網站寫著，「抱歉！該站點已經被管理員停止運行，請聯繫管理員了解詳情」。（圖／小鴨影音網站）

gimy.tv網站寫著，「若無再見，請您保重，謝謝各位劇迷們」。（圖／gimy.tv網站）

Love TV Show網站寫著，「和大家說聲抱歉，版主要休息了」。（圖／Love TV Show網站）

根據刑事局統計，楓林網影音流量每個月高達3000多萬人次，其次則是伊莉論壇、劇迷gimy.tv及58b.tv；為一舉偵破這起全國最大盜版網站案，警方布局已久，終於在3月31日於桃園市八德區逮捕陳姓（33歲、有侵權前科）及莊姓（32歲）兩名網站負責人。

根據警方調查，陳姓、莊姓二嫌兩人為台大資訊類研究所碩士同窗，被捕後二嫌透露靠著承租美國、加拿大、烏克蘭、法國、羅馬尼亞等地的雲端主機，再透過自身專業破解大陸盜版網站下載影片、架設楓林網線上影音供網友免費觀賞，還成立廣告公司承攬廣告費，賺取非法獲利。

根據電偵大隊初步估計，陳姓、莊姓二嫌自105年架設網站起，至今每個月平均獲利超過200萬元；2人於偵訊時坦承涉及不法，被依著作權法移送桃園地檢署偵辦，犯罪所得的6000多萬款項也已全數遭到凍結，複訊後各以50萬、30萬交保候傳。

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(中時電子報)