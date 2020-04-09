《業績-電腦設備》上奇Q1營收年減6％ 15:402020/04/09 時報資訊 莊丙農 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 上奇(6123)公布3月合併營收3.61億元，月增13％，年減12.5％，第1季合併營收9.97億元，年減6％。上奇表示，3月亞洲地區持續受新冠肺炎疫情影響，間接衝擊到3月營收表現，加上香港校園延後開學影響專案交案進度，以及馬來西亞3月中宣布鎖國政策，都影響當地營運。 上奇指出，新冠疫情發展的確影響全球經濟成長以及每個企業，上奇為部署亞洲的區域性公司，營運也受到衝擊，集團積極採取多項措施以降低可能對營運造成的衝擊，確保營運穩健並能於疫情趨緩後，快速恢復公司整體成長動能。 (時報資訊) #上奇 #營收 #業績 #電腦設備 #亞洲地區 #香港 #馬來西亞 也許您會感興趣 推薦閱讀 《電腦設備》外資力挺 華擎戰前高價 11:252020/04/06 財經 《電腦設備》後市不悲觀 研華放量勁揚 11:422020/04/06 財經 《電腦設備》今年審慎樂觀 虹堡續揚 12:162020/04/06 財經 《熱門族群》陸廠神恢復 MLCC三雄3月營收跨大步 17:392020/04/07 財經 《電腦設備》友通3月營收登峰 Q1淡季創次高 10:342020/04/08 財經 《業績-半導體》華邦電3月營收 雙升2位數 16:142020/04/08 財經 《業績-電腦設備》勤誠去年雙率雙升 3月營收月增73％ 07:442020/04/09 財經 陸車市不振拖累 東陽3月合併營收年減18％ 09:492020/04/09 財經 《電腦設備》宏正首季營收近持平 處份信驊挹注獲利 11:252020/04/09 財經 《電腦設備》緯創擴大資本支出 外資看好 12:332020/04/09 財經 財經熱門新聞 美股暴衝極似這殺戮日！ 專家警告還有25％崩跌空間 - 財經 美股狂噴3天就V？專家驚爆下波殺戮更猛 - 財經 蝦米！饗食天堂Buffet自助餐也外帶外送了 - 財經 傳沙俄達成協議！減產上看2千萬桶 油價暴漲12％ - 財經 各國封城影響運輸 衛生紙面臨缺貨壓力 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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