上奇(6123)公布3月合併營收3.61億元，月增13％，年減12.5％，第1季合併營收9.97億元，年減6％。上奇表示，3月亞洲地區持續受新冠肺炎疫情影響，間接衝擊到3月營收表現，加上香港校園延後開學影響專案交案進度，以及馬來西亞3月中宣布鎖國政策，都影響當地營運。

上奇指出，新冠疫情發展的確影響全球經濟成長以及每個企業，上奇為部署亞洲的區域性公司，營運也受到衝擊，集團積極採取多項措施以降低可能對營運造成的衝擊，確保營運穩健並能於疫情趨緩後，快速恢復公司整體成長動能。

(時報資訊)