新冠肺炎持續在全球肆虐，大陸官方宣稱已控制住疫情，重災區武漢也在8日正式解除封城，不過日前有對確診夫妻被送醫治療後，丈夫因憂心妻子的病況頻頻打探消息，但醫護告訴他「對方的手機壞掉了」，無法取得聯繫。原來是妻子早已不幸病逝，醫護不忍讓還在對抗病魔的丈夫受到打擊，直到他康復後得知真相，丈夫的反應也讓眾人忍不住鼻酸。

綜合陸媒報導，家住武漢的68歲朱姓男子，在1月23日參加一場家庭聚會後，共有7名親人相繼確診染疫，朱男與妻子隨後也一同住院治療，不過自3月4日開始，他就遲遲聯絡不上妻子，醫護人員表示，「她手機壞了，打不通」、「她在監護室，誰都進不去」，朱男還傻傻惦記著出院後要幫對方買新手機，不過妻子早已於3月9日不幸離逝。

醫護人員表示，考量到朱男的病情尚未穩定，隨時有復發的可能，為了安全著想只能先暫時隱瞞真相，直到他康復出院前，兒子才終於坦承媽媽的死訊。夫妻倆相伴40多年，感情一直很好，但卻無法見對方最後一面，朱男忍不住紅了眼眶，但他仍故作堅強地表示，「終究要分開，就是遲早，再難過也辦法，活著的人要活下去，我還能撐起這個家」。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)