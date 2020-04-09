日本樂桃航空今日宣布，減班停飛的航班將擴大延長至5月底，總計4月、5月的國內線與國際線，將有6698班停飛或減班。

樂桃航空指出，台灣受減班、停飛影響的航線，包括大阪關西、東京成田、東京羽田、福岡、札幌、沖繩等。日本國內線有3488班受影響，國際線則有3210班。

(中時 )