樂桃宣布延長減班 國際線停飛延到5月底 15:592020/04/09 中時 陳祐誠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 樂桃航空宣布國際線航班停飛時間延長。（樂桃航空提供／陳祐誠傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本樂桃航空今日宣布，減班停飛的航班將擴大延長至5月底，總計4月、5月的國內線與國際線，將有6698班停飛或減班。 樂桃航空指出，台灣受減班、停飛影響的航線，包括大阪關西、東京成田、東京羽田、福岡、札幌、沖繩等。日本國內線有3488班受影響，國際線則有3210班。 (中時 ) #5月 #國際線 #國內線 #影響 #東京 也許您會感興趣 推薦閱讀 台南楠西梅嶺賞螢季續辦 採實名制線上報名 12:522020/04/06 旅遊 日相安倍晉三正式宣布 東京等7都府縣進入緊急狀態 13:152020/04/07 國際 疫情影響缺工嚴重 新北建照建築期限延長2年 13:152020/04/08 生活 疫情持續升溫 禁出團令再延至5月底 14:042020/04/08 生活 確診病例下降 韓職放眼5月初開打 15:112020/04/08 體育 外籍漁工半數沒勞保 監院糾正勞動部 15:282020/04/08 政治 5月底前禁出團 雄獅、可樂回應了 16:402020/04/08 財經 3月出口陸港走揚 對美終止連41月正成長 18:362020/04/08 兩岸 出團禁令延至5月！業嘆：早就沒什麼訂單能取消了 19:172020/04/08 生活 母親節疏運！高鐵加開25班車 周六搶票 10:222020/04/09 生活 生活熱門新聞 傳芬蘭拒收台灣口罩 我外交部出面解釋 - 生活 口罩下周四再買可免排隊？陳時中曝原因 - 生活 確診酒店女公關遭起底 宅神9字酸爆 - 生活 瑞德西韋治療效果佳 張上淳：目前最有機會的藥物 - 生活 酒店女公關為何抱病上班？急診醫揭內情根本不意外 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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