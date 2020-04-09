宜蘭縣政府在9日新增電子感應方式，洽公民眾只要憑身分證等證件，在感應器上留下紀錄後即可進入府內，節省民眾排隊簽名的時間，同時降低因共同使用一支筆造成感染的疑慮，而這也是繼桃園市、台南市之後，第一個非直轄市採用電子感應掌握進出洽公民眾身分的縣市。

宜蘭縣政府為加強防疫作為，規定進入縣府單位都必須戴上口罩並且簽名留下聯絡電話等資料，以便在必要時能立即循線找人，但因為有民眾反應自行簽名方式較花時間，經常得排隊等候，也擔心大家共用一支筆，恐將造成間接感染的問題。

縣府經過討論後，在9日推出電子感應方式，只要持身分證、或是敬老卡、愛心卡、甚至銀行發給的認同卡等任何一種數位縣民卡，在電子掃描儀器前感應一下，就輕鬆完成登錄，順利進入府內洽公。

縣府表示，掃描之後只會紀錄下卡片上的相關條碼資料，除非有必要時，才會依照條碼資料進一步比對、查出個人的身分，因此並不會有個資外洩的問題。

對於縣府推出這項新的防疫措施，民眾的反應相當好，認為能節省下時間，使用的又是自己帶在身上的證件，就不用擔心透過其他物品而被間接感染的問題。

(中時 )