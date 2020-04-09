豐原慈濟宮與豐原區里長聯誼會攜手合作，贈送酒精隨身噴瓶及額溫槍。（王文吉攝）

豐原慈濟宮與豐原區里長聯誼會捐贈額溫槍給當地里辦公室。（王文吉攝）

豐原低收入戶、社區發展協會及第一線的里幹事、鄰長獲贈酒精隨身噴瓶，共有2583人受惠。（王文吉攝）

受贈單位前往慈濟宮領取防疫用品。（王文吉攝）

新型冠狀肺炎肆虐全球，豐原慈濟宮與豐原區里長聯誼會攜手合作，贈送2583瓶酒精隨身噴瓶給當地低收入戶、社區發展協會及第一線的里幹事、鄰長。36里辦公室也獲得慈濟宮捐贈額溫槍，人口數超過8000人增加1支，保護為民服務第一線的鄰里人員。

防疫用品捐贈儀式9日在慈濟宮前廣場舉行，主委鄭文鑫及市議員王朝坤、豐原區長徐照山、豐原區里長聯誼會總幹事林金玉在戶外進行進行三獻禮祈福，36里里長與社區發展協會都派代表來領取酒精隨身瓶及額溫槍。

慈濟宮主委鄭文鑫表示，慈濟宮身為豐原的信仰中心，謹遵媽祖救世濟民的精神，捐贈小小的酒精隨身噴瓶，希望加強大家落實生活防疫，更期待拋磚引玉，讓更多良善的力量照亮社會弱勢角落，擊退病毒衍生的邪惡之心。

豐原區里長聯誼會總幹事林金玉表示，原規劃年初舉辦春節送暖活動，然而疫情升溫，低收入戶可能沒有餘力準備防疫物品，因此將經費購買酒精及額溫槍。里幹事、鄰長也是防疫第一線的守護者，因此也將他們納入其中，共同捍衛民眾的健康。

(中時 )