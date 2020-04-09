〈金門迎城隍〉相沿已有300多年的歷史。（李金生攝）

〈金門迎城隍〉遶境陣頭熱鬧滾滾。（李金生攝）

〈金門迎城隍〉是國家重要民俗，金門縣長楊鎮浯和金城鎮長李誠智參與慶典活動。（李金生攝）

迎城隍重頭戲「蜈蚣座」是金門地區傳統藝陣之一，陣頭出巡有滌蕩邪穢、除惡辟邪的意義。（李金生攝）

〈金門迎城隍〉相沿300多年，一代又一代傳承下去。（李金生攝）

浯島城隍廟口的「祈福牆」及周邊活動將援例或調整舉辦規模，期待在大疫壓境的此刻，能為鄉親帶來祈福與希望的力量。（李金生攝）

金門金城鎮公所今（9）日宣布因受新冠肺炎疫情影響，決定取消一年一度的〈金門迎城隍宗教文化觀光季〉活動。至於傳統的「香路」遶境及祭祀活動是否照常舉行？則尊重廟方自行安排。

文化部指定為國家重要民俗，已有340年歷史的「農曆4月12日迎城隍」是金門最大規模的廟會活動，信眾將萬人空巷的「4月12人看人」與台灣「3月瘋媽祖」的盛況相提並論。

其中，迎城隍重頭戲「蜈蚣座」是金門地區傳統藝陣之一，陣頭出巡有滌蕩邪穢、除惡辟邪的意義。建國百年時，金門縣以「世界最長純人力肩扛蜈蚣座陣頭」獲得《金氏世界紀錄》的認證，吸引不少外籍遊客前來，甚至加入遊行隊伍，讓這項年度廟會慶典渲染繽紛的國際色彩。

金城鎮長李誠智宣布在與廟方審慎評估後，考量因為新冠肺炎疫情持續發燒，決定取消往年由縣府和鎮公所統籌主導，時間長達1個月，估計吸引4萬名觀光客來到，經濟產值約3億元的〈金門迎城隍宗教文化觀光季〉活動。至於已有300多年歷史的傳統「香路」遶境及祭祀活動是否照常舉行？則尊重廟方自己的安排。一旦如期照辦，鎮公所將在防疫方面提供必要協助。

根據文史工作者李秉鈞的研究，金門迎城隍自清代以來，即屬地方年度大事，民國以來或有大迎、小不同規模，島民連年虔誠舉辦，迄民國40年間因國共戰事，才有停辦的紀錄。在官方觀光季活動因疫情停辦下，若民間「香路」遶境也跟進停辦，可確定為60多年以來，逾一甲子僅見。

李誠智表示，往年備受鄉親歡迎，開放報名即告秒殺的「蜈蚣座親子嘉年華踩街」及相關動態活動確定停辦，至於廟口的「祈福牆」及周邊活動將援例或調整舉辦規模，期待在大疫壓境的此刻，能為鄉親帶來祈福與希望的力量。

當地民眾普遍認為，17年前SARS來襲，金門迎城隍照常舉辦，但今年新冠肺炎疫情更加嚴峻，全球各地都遭大疫肆虐，官方考量避免群聚感染的風險，在籌備作業採取最高規格因應作為，用心相當值得肯定，也相信只要鄉親心存虔敬，神明也會庇佑平安度過難關。

(中時 )