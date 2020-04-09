永仁高中國中部女籃隊，今天在108學年JHBL國中籃球甲級聯賽決賽第二場迎戰同樣來自台南市的太子國中，上半場永仁一姐侯苡忻就吞下4次犯規，也一度讓球隊陷入落後，永仁教頭時超傑更採用五上五下換人，並在7年級好手陳薇涵單場28分、9籃板幫助下，74比52擊退太子，晉級4強的機會濃厚。

陳薇涵來自高雄市巴楠花部落中小學，因為爸爸和叔叔的關係接觸籃球，小學一年級就進入球隊接受正規訓練，也因家裡信仰基督教，和家人參觀過永仁高中後，選擇有相同信仰的永仁國中部繼續籃球路，今天以25投11中命中率攻下全場最高28分，賽後自認不太滿意防守端表現，進攻上也有點急躁。

永仁侯苡忻（左）今天對太子國中陷入犯規麻煩。（名衍行銷提供／陳筱琳台北傳真）

對於球隊上半場曾落後，陳薇涵表示不會太擔心，相信球隊有能力扭轉戰況，「我反而比較擔心學姊侯苡忻陷入犯規麻煩，因為我們如果5犯畢業的話，會有處罰。」

時超傑認為陳薇涵有能力扮演左右勝負的角色，就看她何時會爆發，看好她和9年級的侯苡心成為球隊雙箭頭，「不過球隊目前控球後衛主要還是會把球給苡忻，我也提醒球員不能過度仰賴明星球員，其他人也要能挺身而出，不然遇到像今天苡忻被逼入犯規麻煩的狀況，沒有人跳出來的話就很難打。」

陳薇涵國小時曾參加第51屆少年籃球賽，是隊上唯一的女選手，和異性同場競爭，讓她打球更有膽試，平常爸爸跟叔叔會跟他切磋球技，她也會看NBA學幾招，很欣賞NBA已故球星布萊恩（Kobe Bryant）的後仰投籃，也以兩位學姊侯苡忻、鄭慧慈為目標學習。

(中時 )