台南市長黃偉哲號召退休醫護及藥事人員投入醫療行列，分擔防疫工作，以舒緩第一線防疫人員壓力，今天宣告正式成軍。(曹婷婷攝)

新冠肺炎疫情何時畫上句點，沒有人知道，鑑於防疫工作辛苦，台南市長黃偉哲號召退休醫護及藥事人員投入醫療行列，分擔防疫工作，以舒緩第一線防疫人員壓力，今天宣告正式成軍，首批50多名醫護挺身而出，後續還有數百位退休醫護摩拳霍霍，希望貢獻己力，共同和第一線防疫人員並肩作戰，88歲退休醫師黃森川、86歲游啟焚和76歲蘇文彬，是在場最高齡者退休醫師，投入防疫當仁不讓，讓人感佩。

新冠肺炎全球確診人數已突破130萬，美國及歐洲各國感染人數仍持續快速增加，然醫護人力及醫療資源若不足，恐造成醫療體系崩潰，因此許多國家陸續號召退休醫護人員，重返工作崗位，擴大防疫量能。台灣目前雖僅零星社區感染案例，台南目前醫療能量也充裕，但黃偉哲持續超前部署，借鏡美國，號召退休醫護及藥事等人員進場支援，一同參與對抗新冠肺炎防疫工作。

目前台南市政府衛生局規畫讓主動投入第一線退休醫護防疫人員協助疫調、衛教宣導、遠距醫療及配發口罩等事宜，讓這群學有專精包括醫師、藥師、護理人員等，貢獻防疫能量。

黃偉哲除了感謝這群當仁不讓的勇士，在疫情最嚴峻的時刻願意挺身而出，發揮長才為國家貢獻一己之力外，也代表全市民表達最高敬意。黃偉哲表示，防疫有賴政府、民間及第一線防疫人員戮力齊心，每個人都是防疫上不可或缺的螺絲釘，唯有各自將螺絲拴緊，才能夠撐到最後，成功防疫，而退休醫藥護理人員共同響應就是政府、民間及第一線防疫人員齊心合作最好的詮釋。

黃偉哲特別分享，在英國有一位護理人員出門工作時，左鄰右舍在門前拍手感謝他的故事，美國也有一個獲得世界小姐頭銜的護理師，在世界巡迴的旅行中，看到美國疫情的沈重，立刻回國並自主隔離14天後再投入防疫的行列；而在台南，千代藥局70多歲藥師陳盈舟，半年前動完手術，必須包著尿布工作，面對這次疫情來勢洶洶，不顧自己身體帶來的不便，堅持替社會盡一份心力，主動加入成為增量銷售口罩的藥局。

這些個人事蹟都讓黃偉哲市長相當感動，並讚賞這種「燃燒自己照亮別人」精神，值得大家尊敬。黃偉哲感謝所有為防疫付出的第一線人員，許多人和這些醫護人員一樣，持續不懈堅守崗位，默默付出，共同為防疫奮戰，都是整個社會的楷模。

(中時 )