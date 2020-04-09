新冠病毒肆虐，各國都缺口罩，美國軍方也不例外。美國海軍陸戰隊已經表示，所有陸戰隊弟兄一律使用布面口罩，因為外科口罩與N95專業口罩應優先提供給醫療單位。至於沒有口罩的陸戰隊弟兄，可以自行製作布面口罩，只要有一件T恤，就能用最簡單的方式剪裁成口罩，連縫紉都不必。
陸戰隊時報(Marinecorps Times)報導，海軍陸戰隊作戰服務支持學校(Marine Corps Combat Service Support Schools,MCCSSS)在臉書上發表一個簡單的口罩製作教學，顯示如何利用T恤的下半段來製作口罩。
做法相當簡單，如圖示。
MCCSSS學校是陸戰隊的人事管理、物資供應和分配，財務管理的培訓學校，換言之，屬於陸戰隊的後勤單位。
美國國防部已下達指示，軍事人員在無法保持適當的6英尺(1.8公尺)的距離時，佩戴布面口罩，並避免握手。
(中時電子報)
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