寵物高額醫療費用往往造成飼主甜蜜的負擔，尤其在新冠肺炎疫情肆虐全球的狀況下，除了替自己做好防疫之外，也應幫心愛的毛小孩增添一份保障。旺旺友聯產險和安恪生技共同推出毛小孩防疫專案-「旺旺寶貝安心專案」，讓飼主更放心。

根據外電報導，香港當局在2月28日通報首起寵物疑似感染案例，可見毛小孩的防疫措施也不容忽視，隨著社會型態的演變，台灣出生率屢創新低，養小孩的人越來越少，養寵物的人愈來愈多，更有人把毛小孩當做心頭寶。

旺旺友聯產險8日宣布聯合安恪生技共同推出毛小孩防疫專案-「旺旺寶貝安心專案」，旺旺友聯產險表示，該專案是借重獸醫師的專業醫療鑑定，讓購買安恪生技的毛小孩清潔保養用品的飼主以加價購獲得旺旺友聯寵物險保障。

旺旺友聯產險說，該專案提供寵物保險內容包含寵物因「意外」及「疾病」的醫療費用、毛小孩造成第三人受傷或財物損害的理賠金，以及因疾病或意外傷害過世的喪葬費用，讓毛小孩在防疫期間，能獲得外在的清潔保養及健全的保障，此外，飼主還可透過自費加保，增加「寄宿日額費用」及「協尋廣告費用」，減輕狀況發生時飼主的費用負擔。

(工商 )