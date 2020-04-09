為加強跨部門整合運作，積極協助受疫情影響的企業解決營運周轉及資金調度問題，華南銀行成立「因應受新冠病毒疫情影響之企業紓困振興貸款處理小組」，由總經理張振芳擔任召集人。特別的是，華銀總行企金部門也比照主管機關扮演「神秘客」，抽查分行是否有拒絕受理客戶申請紓困貸款的情形。

新冠肺炎疫情迅速擴散，歐美更成為重災區，影響全球經濟甚劇。而為因應疫情對國內各產業的衝擊，政府相關部會陸續推出紓困振興方案，華銀為落實辦理各項紓困振興貸款，除要求各分行從經理到授信經辦都要加強研讀相關規定，更對各分行舉辦測驗，以了解第一線員工是否充分瞭解內容，遇到客戶詢問才能展現專業妥善應對，避免客戶抱怨或申訴。

此外，華銀已經製作相關貸款措施「懶人包」並持續更新放置於官網「新冠肺炎紓困專區」供民眾參考，也詳列總行與分行諮詢窗口，以提供客戶最即時的資訊與服務，協助客戶辦理相關貸款事宜。近日已經接獲許多客戶來電詢問，都在第一時間回覆客戶問題，並快速協助客戶提出申請。

為落實加速辦理各項紓困振興貸款，華銀更由董事長張雲鵬親自召開視訊會議向全行宣導，要求各分行全力配合政府各部會所訂紓困振興方案，並遵循「從寬、從速、從簡」原則辦理相關貸款。

華銀成立「企業紓困振興貸款處理小組」，除研議華銀推動企業紓困振興貸款業務的策略方向外，並追蹤檢視全行辦理相關貸款的成效。

華銀主管強調，將持續強化相關紓困振興貸款配套措施，優化官網資訊揭露，加強內部宣導及行員教育訓練，讓全行相關人員都能熟悉紓困振興貸款規定內容，主動關懷及時協助有需要的企業及民眾，遵循政府「從寬、從速、從簡」原則落實辦理相關貸款，以有效協助受疫情影響的企業及民眾，取得資金協助，順利度過難關。

(工商 )