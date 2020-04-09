丁世光繼去年12月第2張專輯《實況電影》數位上架後，上個月27日推出實體版本，專輯發行首周立刻登上臺灣各大唱片行排行榜，更在佳佳唱片行一舉拿下第3名的好成績，讓他更加賣力利用各種管道越洋進行宣傳工作，將於18日「現聲」好事聯播網節目《娛樂飛行船》，以及5月2日的Hit FM聯播網《Hit DJ》。

這張專輯曲目編排非常用心，在「開場」、「轉場」與「尾聲」外，還另有4個章節，包括潮汐、日月、執念、歸宿，談到各個章節代表的意義及放入的曲目，丁世光說：「這張專輯我用了11首歌來做整體故事的串連。首先，開場的『起源』，講的是我自己的劇本，我的家人是從哪裡來、經歷了些什麼、對我的人生產生了怎樣的影響。」他的家人們也曾經很年輕、對一切都未知，「到了某個時候，回頭看看這些漂泊和探索的過程，原來這就是人生啊！我們現在也一樣。我們的經歷也會對身邊的人和後代產生很大的影響」。

丁世光新專輯銷售成績亮眼。（海蝶音樂提供）

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