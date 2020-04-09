中國醫藥大學新竹附設醫院落實安全社交距離，餐廳也有所間隔。（莊旻靜攝）

新冠肺炎疫情嚴峻，為了遵守中央流行疫情指揮中心的指示，中國醫藥大學新竹附設醫院在診間、大廳繳費、領藥等，均設置安全距離，醫師與病患也可透過醫院提供的平板看到資料與影像，拉開醫病距離，降低肺炎傳染的可能性。

該院院長陳自諒表示，無論在診間，或是在大廳排隊繳費、領藥，或在餐廳用餐等，均須保持1.5公尺的距離。

耳鼻喉科主任王堂權表示，新冠肺炎傳染途徑以飛沫和接觸為主，患者若有咳嗽等呼吸道症狀，對醫護人員都是挑戰。過去醫師在講解患者檢查的狀況，幾乎都並肩，看電腦內的資料，如今該院配發平板，患者可持平板與醫師同步看到影像與資料，也能了解自身狀況。

若遇到高風險患者求醫，王堂權也會配戴N95口罩、手術帽、護目鏡、防護面罩、頭燈、全身防水隔離衣、乳膠手套，保護全身。王堂權也說，醫護人員每天會接觸上百個病患，避免醫病之間的交叉傳染責無旁貸。

(中時 )