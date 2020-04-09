新冠肺炎疫情嚴峻，為了遵守中央流行疫情指揮中心的指示，中國醫藥大學新竹附設醫院在診間、大廳繳費、領藥等，均設置安全距離，醫師與病患也可透過醫院提供的平板看到資料與影像，拉開醫病距離，降低肺炎傳染的可能性。
該院院長陳自諒表示，無論在診間，或是在大廳排隊繳費、領藥，或在餐廳用餐等，均須保持1.5公尺的距離。
耳鼻喉科主任王堂權表示，新冠肺炎傳染途徑以飛沫和接觸為主，患者若有咳嗽等呼吸道症狀，對醫護人員都是挑戰。過去醫師在講解患者檢查的狀況，幾乎都並肩，看電腦內的資料，如今該院配發平板，患者可持平板與醫師同步看到影像與資料，也能了解自身狀況。
若遇到高風險患者求醫，王堂權也會配戴N95口罩、手術帽、護目鏡、防護面罩、頭燈、全身防水隔離衣、乳膠手套，保護全身。王堂權也說，醫護人員每天會接觸上百個病患，避免醫病之間的交叉傳染責無旁貸。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。