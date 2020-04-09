顏莉敏（右）在捐血前提供健保卡讀取，以了解近期旅遊史。（顏莉敏服務處提供／王文吉台中傳真）

台中市議會副議長顏莉敏（右）捲起衣袖捐血，並籲近日沒有出國史、健康又熱血的民眾，放心踴躍捐血。。（顏莉敏服務處提供／王文吉台中傳真）

新冠肺炎沒人敢出門！台中捐血中心庫存拉警報！新冠疫情衝擊國人的「熱血」，台中市議會副議長顏莉敏9日出席中英獅子會捐血活動，率先捲起衣袖捐輸「熱血」民眾踴躍捐血。

顏莉敏表示，民眾擔心感染，近期前往公共場所的意願降低，造成各捐血點人數銳減，加上過去不少大型捐血活動，也在擔心人潮衍生傳染風險的考量之下紛紛喊卡，讓血庫的庫存量重創式下滑。

台中捐血中心表示，過去平日約有1500袋的捐入量，目前掉到1000袋以下，估計捐血量比過往同期大降3成，加上近日各機關學校紛紛被要求取消舉辦大型活動，也衝擊了捐血中心大量增加血液庫存量的機會。

顏莉敏響應捐血，她發現，捐血的防疫機制超乎想像嚴謹，不僅先透過健保卡了解旅遊史，更要求捐血民眾全程配戴口罩，經過嚴格的消毒及身體狀況篩檢後才能上車捐血，車上控制在2人出入，座位距離拉大中間又有隔板，離開座位又再次消毒，簡直是生化戰等級的防疫。

顏莉敏呼籲近日沒有出國史、健康又熱血的民眾，放心踴躍捐血，也希望各捐血主辦單位能持續舉辦捐血活動，用行動支持血庫對抗疫情。

(中時 )