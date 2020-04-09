《業績-電腦設備》華碩Q1品牌營收年減18％ 優於預期 15:572020/04/09 時報資訊 任珮云 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 華碩(2357)3月集團營收為264億，年減31%，3月品牌營收為233億，年減33%。第一季集團營收合計為708億，年減18%，第一季品牌營收合計為627億，年減18%。 華碩表示，因防疫導致供應鏈生產於2~3月間大幅停滯，將影響品牌公司3~4月的出貨及營收。然隨復工情況逐漸改善，遠距辦公及遠距教學需求上升，第一季電腦類產品的出貨優於預期，第一季品牌營收627億，年減約18%，亦優於原先預期。惟疫情反覆變化的風險仍高，華碩將審慎應對。 (時報資訊) #華碩 #品牌營收 #第一季 #業績 #電腦設備 也許您會感興趣 推薦閱讀 《電腦設備》外資力挺 華擎戰前高價 11:252020/04/06 財經 《電腦設備》後市不悲觀 研華放量勁揚 11:422020/04/06 財經 《電腦設備》今年審慎樂觀 虹堡續揚 12:162020/04/06 財經 《業績-電腦設備》神基3月營收年增2位數 強固型電腦擔綱 15:232020/04/06 財經 《電腦設備》看好毛小孩商機 仁寶動物癌症高階影像診斷再升級 15:232020/04/06 財經 《業績-電腦設備》疫情燒業績燙 圓剛3月營收雙升2位數 17:392020/04/06 財經 《業績-電腦設備》宜鼎3月營收創14月新高 Q1季增11.14％ 10:512020/04/07 財經 《業績-電腦設備》佳世達3月營收雙增 創同期新高 17:392020/04/07 財經 《業績-電腦設備》研華3月營收回升 Q1仍創近2年半低點 07:452020/04/08 財經 《電腦設備》友通3月營收登峰 Q1淡季創次高 10:342020/04/08 財經 財經熱門新聞 台股好戲僅15分鐘！散戶別鐵齒注意3件事 - 財經 各國封城影響運輸 衛生紙面臨缺貨壓力 - 財經 美股狂噴3天就V？專家驚爆下波殺戮更猛 - 財經 華南永昌證8天虧掉7年獲利 金控董座認3大失誤 - 財經 - 工商 台壽新推防疫保單 「中鏢」先領1萬元 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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