同欣電（6271）公布2020年3月自結合併營收6.8億元，月增6.22％、年增達24.22％。累計首季合併營收19.53億元，雖季減6.37％、仍年增達20.92％，改寫同期新高，表現符合公司預期。展望後市，公司對第二季營運展望樂觀，今年營收目標挑戰新高。

觀察2020年3月四大產品線營收，影像產品2.58億元，月增10.97％、年增達68.08％。陶瓷電路板2.05億元，月增14.67％、年減9.29％。混合積體電路模組1.39億元，月減22.6％、年增9.29％。高頻無線通訊（RF）模組0.66億元，月增達18.43％、年增達1.23倍。

累計首季影像產品營收7.08億元，季減3.6％、但年增達62.25％。陶瓷電路板營收5.67億元，季減8.34％、年減12.34％。混合積體電路模組營收4.81億元，季減15.28％、但年增15.21％。RF模組營收1.79億元，季增達27.14％、年增近1.14倍。

同欣電總經理呂紹萍法說時表示，首季除了陶瓷電路板需求仍弱外，影像產品、RF模組及混合積體電路模組需求均旺，均可望較去年同期顯著成長。由於比較基期較高，首季營收估季減個位數百分比，但樂觀預期年增率可達雙位數百分比，實際結果符合預期。

展望後市，呂紹萍表示，目前第二季營運展望樂觀。今年四大產品線中以影像產品及RF模組成長動能最強，分別受惠手機搭載鏡頭數、畫素增加，以及低軌道衛星收發模組、5G基地台光纖通訊收發器需求強勁，預期影像產品預期將超越陶瓷電路板、成為最大產品線。

至於混合積體電路模組今年成長動能稍緩，寄望醫療超音波感測器需求能如期在下半年顯現、挹注成長，至於因車市不景氣而需求疲軟的陶瓷電路板，則預期仍將小幅度下滑。整體而言，在CMOS影像感測器（CIS）封測需求暢旺下，看好公司今年營收有望挑戰新高。

同欣電2019年合併營收74.3億元，年增0.23％，終止連3跌。惟受本業及業外收益同步下滑，稅後淨利7.41億元，年減26.8％，每股盈餘4.49元，雙創近10年低點。董事會決議擬配息2.43元、加上擬辦現金減資退還股東每股2.43元，合計股東每股可領現約4.86元。

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