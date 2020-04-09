手機品牌OPPO近年不斷探索新網路時代下更多的智慧型手機產品與服務，在IoT領域也展現決心，繼旗下第一款真無線藍牙耳機OPPO Enco Free後，今(9)日再度宣布推出OPPO Enco W31真無線藍牙耳機，採用藍牙低延遲雙傳技術，針對不同的音樂類型更量身打造了「動感模式」、「均衡模式」兩種音效模式，搭配極似「粉餅」的輕薄時尚外型，為喜愛音樂的朋友帶來更多元的選擇。

品牌形象活潑的OPPO，為了讓更多消費者與年輕女性瞭解OPPO Enco W31的好，特別創造了活潑可愛的3D虛擬人物「朵朵小姐」擔任耳機體驗大使，從4月9日起每天在OPPO官方粉絲團開設專為耳機成癮者打造的「朵朵診療室」，不藏私回答來自粉絲們對於耳機使用的疑難雜症，透過網路的力量號召全台所有愛音樂的女孩，跟著「姐」擺脫剪不斷理還亂的有線束縛！

隨著未來5G智慧連線環境越趨完整，能夠與手機同步操作、功能相對多元的真無線耳機將帶給人們更好的體驗，成為與生活密不可分的科技單品之一。OPPO Enco W31不僅支援了同價位帶鮮少搭配的藍牙低延遲雙傳技術，左右耳都可當作主耳機來獨立運作，不論是玩遊戲或是追劇，都能確保畫面與音訊保持同步，通訊方面更採用了具穩定傳輸特性的藍牙5.0晶片，最遠傳輸距離超過10m，結合全新的SAC自我調整穩定調節技術，即使置身在電磁波干擾強的環境下，藍牙連線也依然穩定不斷線。

OPPO Enco W31在外觀設計上刻意跳脫市面常見的橢圓或方正造型，採用更受年輕女孩喜愛的輕薄圓形充電盒設計，外型就如補妝包的粉餅般小巧好攜帶，放在口袋也不容易有異物感，顏色上除了百搭的白色與黑色，另推出專為年輕女性設計的粉色特別款。此外，淺入耳式耳帽曲線的設計更經過500次以上測試，針對各種不同常見耳型進行調整，讓每條弧線都能與耳朵所有角度貼合地恰到好處，長久配戴也不容易產生漲痛感。

OPPO Enco W31輕薄時尚，表面所使用的珠光質感，讓你一入手就有如初戀相見，未來也將推出專為年輕女性打造的粉色特別款。(OPPO提供／黃慧雯台北傳真)

OPPO Enco W31支援ENC通話降噪與雙麥克風降噪技術，能自動將環境噪音收錄並強化人聲，通話品質清晰就像面對面。(OPPO提供／黃慧雯台北傳真)

面對琳瑯滿目的各種音樂和曲風，你是否也曾因耳機支援的音效類型有限而陷入兩難抉擇？選擇傳統的重低音耳機似乎無法展現流行樂悠揚的聲音細節，屈就一般耳機又覺得少了搖滾樂、電音澎拜的節奏震撼感？OPPO Enco W31在兩條看似沒有交集的平行線中找到了甜蜜的平衡點，一次帶來了「動感模式」與「均衡模式」兩種音效模式，耳機內部加入了7mm的雙TPU複合石墨烯+DLC探納米管兩種新型材質，有效提升低音下潛和高音延伸性，並支援AAC音訊格式，在動感模式下重低音表現更澎湃有力，切換回均衡模式又能細細品味旋律的高低變化！

針對智慧型手機在日常最關鍵的通話功能，OPPO Enco W31同時也支援了雙麥克風波束成形技術和ENC降噪演算法，每一支耳機皆內建高靈敏度的雙麥克風，主副麥克風分別能收錄人聲及環境噪音，藉由AI 智慧辨識進一步強化通話人聲並降低周圍環境音的干擾，機身的內部腔體同樣也採用了防風噪的設計，最大程度的解決使用者在戶外或各種吵雜環境下的所有干擾噪音，心再也不為雜音頻頻的通話品質而感到煩躁難耐。

針對支援快速配對功能的機型OPPO Enco W31首次配對只需打開充電盒並點擊手機彈跳視窗即可一指完成配對，經配對後未來一打開盒蓋即自動連線，雙擊左右耳機兩側還可以輕鬆的完成切換歌曲、音效模式等多種操作。此外，耳機內建紅外線光學感測器亦可自動感應使用者配戴狀態，單支耳機取下及戴上時將自動暫停或播放。

在電力續航方面，OPPO Enco W31選擇了低功耗的耳機晶片與快速充電技術，單支耳機獨立續航時間可達到 3.5 小時，配合充電盒續航可達 15 小時，出門前快速先充電 10 分鐘，就可以一路播放80分鐘音樂；OPPO Enco W31耐用性上支援IP54等級的防塵防水認證，有效延長使用壽命。

全新OPPO Enco W31真無線藍牙耳機提供白色、黑色、粉色三種顏色，售價為NT$1,899，4月22日起白色將搶先於OPPO網路商店與各大網路購物平台(PChome24h購物、蝦皮購物、Yahoo奇摩購物中心、momo購物網、東森購物)開賣，凡於4月22日23:59前至上述線上通路指定賣場購買即可立即享受200元折扣！此外，即日起至4月16日前手機搶先加入OPPO Line官方帳號還可再享Line好友限定的神祕購物優惠。OPPO Enco W31黑色與粉色隨後也將陸續開賣，更多上市相關詳情請鎖定OPPO Line官方帳號、OPPO網路商店與OPPO官方粉絲團。

(中時電子報)