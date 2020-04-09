受制油價、疫情蔓延影響，遠東區石化上游原料現貨行情續軟走跌，乙烯、丙烯報價下挫80美元、62美元，每噸價格再創新低，達450美元、558美元。分析師表示，短線PE、PP雖有成本支撐弱化壓力，但因原料跌幅較多，且第二季進入密集歲休時點，有利增添支撐力道。台塑（1301）、台聚（1304）、亞聚（1308）及台化（1326）營運疏壓。

第2季亞洲有18家輕裂廠將陸續安排歲修，合計年產能996 萬噸，預估影響乙烯供應量125萬噸，原料供應量減少，支撐乙烯、丙烯價格。

廠商表示，隨著中國大陸下游工廠開工率逐漸提高，運輸物流亦漸漸恢復，加上中美貿易戰較為和緩，且疫情催化電商業績，有利提升PE包裝材及農膜旺季需求。

此外，亞洲第2季另有5座PE廠停車歲修，其中HDPE 歲修合計年產能91.6萬噸(沙烏地Petro-Rabigh30萬噸、SHARQ40萬噸、台塑林園廠21.6萬噸)，佔亞洲產能3.2％，另LLDPE歲修合計年產100萬噸(沙烏地Petro-Rabigh60萬噸，SHARQ40萬噸)，佔亞洲產能4.5％，市場供給減少，也有助支撐PP、PE價格。

分析師指出，雖然家電、汽車等傳統需求增長較為乏力，但在大陸內需政策支持下，包裝產品升級、新型城鎮化和工業化等需求升級，及外賣、快遞、5G通信等發展，或也有望帶動PE、PP的新一輪需求；屆時，差異化布局將為營運競爭關鍵。

台塑PP已切入醫療包裝材料，PVC也成功布局高絕緣性電線、塑膠管接頭及醫療用導管等利基領域。台化PP則以醫材及隱形眼鏡公母模用料為主，倘若大陸疫情回穩，刺激經濟政策持續推進，有利內需市場能量回復。

(工商 )