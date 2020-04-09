因應疫情造成的影響，經濟部推出1988紓困振興專線，上路以來民眾抱怨電話都打不通，經濟部說，目前已經加派人手，但受限人力培訓上線需要一段時間，請民眾耐心等候。

經濟部中企處表示，目前已經有30名人員在線上接聽，每日最多可以回復約1200通電話，但每日打入電話多達4千多通，「電話不僅接到手軟，而且是沒有手可以接」。

官員說，雖然已經緊急調派人員前來協助，但由於各部會彙整資料相當多，服務人員需要時間消化瞭解才能回復來自各方的電話，因此還需一段時間培訓，請民眾耐心等候。

(工商 )