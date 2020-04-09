1988電話接到手軟 緊急補人解惑 15:592020/04/09 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因應疫情造成的影響，經濟部推出1988紓困振興專線，上路以來民眾抱怨電話都打不通，經濟部說，目前已經加派人手，但受限人力培訓上線需要一段時間，請民眾耐心等候。 經濟部中企處表示，目前已經有30名人員在線上接聽，每日最多可以回復約1200通電話，但每日打入電話多達4千多通，「電話不僅接到手軟，而且是沒有手可以接」。 官員說，雖然已經緊急調派人員前來協助，但由於各部會彙整資料相當多，服務人員需要時間消化瞭解才能回復來自各方的電話，因此還需一段時間培訓，請民眾耐心等候。 (工商 ) #電話 #經濟部 #手軟 #緊急 #培訓 也許您會感興趣 推薦閱讀 搶到培訓再領1萬補貼 導遊喊不公平 11:212020/04/06 生活 日安倍將宣布緊急狀態 推振興方案 22:062020/04/06 國際 安倍發布緊急命令 不採歐式封鎖 20:412020/04/07 國際 經濟部：外送補助只給餐飲業者 不給外送平台 22:082020/04/07 財經 餐飲上架遭疑獨厚外送平台？經部：助部份抽成降至15％ 23:272020/04/07 財經 安倍提6經濟對策 重申不會封城 04:102020/04/08 國際大事 謝欣霓嗆紓困擾民 經部喊冤 04:102020/04/08 財經焦點 《經濟》經部端補助 是給餐飲業、非外送平台 09:092020/04/08 財經 一窩賭客擠一起賭博不戴口罩 歸仁警防疫不手軟 12:492020/04/09 社會 財經熱門新聞 台股好戲僅15分鐘！散戶別鐵齒注意3件事 - 財經 各國封城影響運輸 衛生紙面臨缺貨壓力 - 財經 美股狂噴3天就V？專家驚爆下波殺戮更猛 - 財經 華南永昌證8天虧掉7年獲利 金控董座認3大失誤 - 財經 - 工商 台壽新推防疫保單 「中鏢」先領1萬元 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。