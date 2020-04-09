3月受新冠肺炎疫情影響，不但打亂原先大陸景氣復甦的趨勢，也讓北上資金大舉流出678.73億人民幣，不過4月以來在疫情趨緩下，大陸股市北上資金有回流態勢，觀察包括深股通、滬股通的北上資金4月以來至8日止共5個交易日，淨流入158.45億人民幣。投信法人表示，全球疫情有望近期見拐點，資金回流陸股已見徵兆，陸股中長期後市表現仍可期，建議投資人不妨以定期定額或逢低分批進場的方式，適度布局相關基金或連結中小板指數的ETF，把握投資契機。

群益深証中小板ETF基金經理人張菁惠表示，北上資金受到3月大舉流出678.73億人民幣影響，今年來呈現小幅流出20.52億人民幣，雖然3月北向資金單月淨流出678.73億人民幣，創歷史新高，不過本輪北上資金流出主要隨美股調整，目前國外流動性衝擊已過最緊張階段，北上資金已有所回流。

目前3月末北向資金持股市值為12,985.8億人民幣，占A股自由流通股市值比例為5.3％。待疫情趨緩，回歸基本面來看，從海外市場納入MSCI的歷史進程，外資占比將會明顯提升，大陸資本市場國際化仍在初級階段，外資可望長期持續單邊流入。中小板指數成分股多為新興產業龍頭股，更受惠於大陸政府改革政策，因此後市表現可期。 群益華夏盛世基金經理人謝天翎表示，在全球資產荒背景下，A股的低估值和成長性具有較好的投資吸引力，外資長期淨流入A股的趨勢始終未變。外資、銀行理財等長線資金也在大跌中進場建立長期部位。因此行業層面的波動主要受估值和基本面預期兩因素驅動，醫藥、餐飲旅遊、交通運輸、影視娛樂的波動性較強，但不論是受疫情影響利好還是利空的板塊都將回歸常態，長期表現仍以該板塊自身產業週期決定。

(工商 )