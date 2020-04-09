金鐘視后柯佳嬿與好友修杰楷的首部金鐘劇《愛的詐欺犯》9日舉行上檔記者會，該劇為原創「黑色輕喜劇」，劇情結合時下最熱門的「網路社群交友」及各式各樣的「網路詐騙」，劇中修杰楷飾演單親爸爸「周健偉」，他認為劇中為要照顧生病小孩，心理層面和現實不同，是為了生存下去的爸爸，現實生活和賈靜雯育有2愛女咘咘、波妞，是否會想要兒子？修杰楷立刻說「不會想要兒子，現在狀態夠了」。

戲中飾演修杰楷生病兒子「阿坦」的白潤音，年僅10歲但說話穩重成熟，被問到和劇中父親修杰楷的互動，竟誇「他很好配合」，一席話讓眾人笑翻，不過有場戲父子情緒高漲，白潤音被修杰楷嚇哭，事後雖然兩人安符合好，但白潤音回想「他本人很溫柔，差太多了」，真實回應讓柯佳嬿和修杰楷頻頻讚白潤音「很專業的童星，個性討喜又不會小大人」。

白潤音自曝目前就讀國小五年級，影視作品多也有同學媽媽是粉絲，但在學校沒有收過情書、巧克力，他透露在班上目前擔任副班長，柯佳嬿遊說他「那你在黑板上寫，叫同學回家看《愛的詐欺犯》」，一旁媒體急著阻饒「好像不適合小朋友看欸」，柯佳嬿則笑說「那叫同學爸媽看」。白潤音也自招喜歡隔壁班酷妹女同學，柯佳嬿問「會不會想畢業前跟她告白」，沒想到白潤音思考後認真地說「她不喜歡幼稚的男生」，可愛回應再度笑翻全場。

疫情期間修杰楷、柯佳嬿紛紛表示都待在家，過去活動邀約不斷的修杰楷透露，近期有數場活動延期或取消，影響很大，最近常和老婆在家和女兒們玩桌遊，咘咘、波妞甚至問「為什麼你們一直在家？」而柯佳嬿則透露和老公坤達依舊忙碌，偶爾會在家煮飯，最近則開始學吉他。

劇中修杰楷為籌兒子醫藥費便成詐騙集團，柯佳嬿則和老公分居、接下詐騙任務，兩人諜對諜互相較勁，一幕修杰楷向柯佳嬿借錢畫面，被問到現實中為好友的兩人借錢上限？修杰楷神情認真地說「如果單筆單次，50到100萬應該沒問題」，又提到「我好像借過別人錢」，柯佳嬿笑說「你想試試看嗎？可以借我」，好友互逗趣味十足。

修杰楷和柯佳嬿兩人相識近十年，首度合作戲劇《愛的詐欺犯》。（陳俊吉攝）

中視、中天《愛的詐欺犯》9日舉行記者會。（陳俊吉攝）

修杰楷、白潤音、柯佳嬿9日出席中視、中天《愛的詐欺犯》記者會。（陳俊吉攝）

（即時新聞）中視、中天娛樂台《愛的詐欺犯》上檔記者會（陳俊吉攝）

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