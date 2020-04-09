日本新型冠狀病毒確診病例不斷上攀，東京確診病例上千人，是全日本最為疫情最為嚴峻的地區，在日本政府近日才對東京、千葉等7都府縣發布為期1個月的「緊急狀態令」後，位於東京的人氣遊樂園「東京迪士尼樂園」和「東京迪士尼海洋」也因此於今（9日）於官網宣布，原本預計休園至4月20日的規劃將延期至5月中旬，確切的重新開園日期屆時會再公告。

東京迪士尼樂園在公告中指出，根據新冠狀病毒疫情蔓延情況及政府和地方政府的要求，因此決定延長2個公園的暫停營業期，原本2個公園的重新開放日期是4月20日之後，現在暫定延長至5月中旬再重新開放，並會再通知。

東京迪士尼度假區近年的年入園人次都有逾3000萬人的亮眼成績，在全球新冠肺炎疫情爆發之前，今年「東京迪士尼樂園」原本將在4月15日迎來眾多粉絲引頸期盼的「美女與野獸」全新主題園區開幕，佔地達4.7公傾、豪砸750億日圓投資打造，也是2001年「東京迪士尼海洋」樂園開幕以來，東京迪士尼度假區最高額的投資；如今受疫情影響而延宕規劃，在防疫優先之下，粉絲們也只能待疫情過去後再一睹美女與野獸風采。

(中時 )