桃園璞園碰上他們最不想要看到的場景，但也毫無辦法！9日即將服完最後1場禁賽的璞園洋將賈西亞，由於父親突然在今天凌晨過世，他決定10日搭機返回美國奔喪，等同本賽季不會再次出賽，璞園剩餘賽事都將用「單洋將」打完。

賈西亞是在4月4日與裕隆洋將布拉爆發鬥毆衝突，結果兩人各處禁賽2場，好不容易才服完首場禁賽，9日即將迎來最後1場處分的賈西亞，卻在凌晨得知臥病在床的父親已經過世，璞園球團只好緊急安排他在10日搭機返回美國奔喪。

只是如今隨著新冠疫情延燒，賈西亞一旦出境返美奔喪，就不太可能再次回到台灣比賽，就算真的利用「工作需求」成功入境，他馬上迎來14天的居家隔離期間，無論如何都不太可能趕上4月25日開打的總冠軍賽，更何況還是奔喪。

如此一來，包含9日出戰台銀，璞園剩餘3場例行賽與4月13日開打的年度挑戰賽，都確定沒有賈西亞的助陣，只能繼續依賴愛德一名洋將苦撐，可能面對的對手無論是裕隆或台銀，都是擁有雙洋將的球隊，璞園想闖總冠軍賽難度很大。

(中時 )