要回漲了！國際原油價在利多因素下勁升，依據浮動油價機制，下周國內汽柴油價每公升需回升0.6、0.7元以上。已跌到不足19元的95無鉛汽油，新牌價上看19.4元，但仍在20元大關以下。

自從新冠肺炎發生以來，國際油價直直落，3月初至今已6連降，且是大幅度崩落。95無鉛直接從27元下殺到現在18.8元，差距8.2元。平均汽車加滿50公升油箱，油錢比2月底時整整少付410元。

不過下周回漲後，加滿50公升就要吐回30元。但95無鉛仍在20元以下，扣除肺炎因素，上一波價格不到20元，是4年3個前的事。

這次油價要回漲，主要是國際油價跌太慘，OPEC＋組織的沙烏地阿拉伯及俄羅斯終於初步同意減產，刺激原油回升。以國內連動的中東指標原油均價來說，每桶回到23.88美元，升幅超逾1成。以中油浮動油價公式計算，國內汽油每公升需調高0.6元、柴油0.7元。

預計下周95無鉛新牌價為19.4元，超級柴油15.1元，因周均價計算仍有2天，實際調幅以中油最後公告為主。不過國際媒體分析，沙俄減產如沒有美國合作，回升只是短暫，目前美國內部態度仍不一致。

(中時 )