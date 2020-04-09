新冠肺炎來勢洶洶，全球確診破130萬例，一夜之間，新冠病毒改變了人們的日常生活，美國因初期檢測數嚴重不足且錯失重要的防堵時機，加上醫療用品短缺，成為全球最嚴重疫區。新冠病毒疫情會如何結束？何時可以找到解藥？Discovery頻道《新型冠狀病毒大流行》將解釋新冠病毒的傳播途徑與棘手之處，專家也提出病毒一旦穿透宿主細胞即可一再自行複製，而終結病毒的複製力也可能是終結它的關鍵，同時節目也記錄美國關閉政府機關、學校和企業來防止病毒傳播的極端手段是否奏效。4月12日晚間8點首播！

《新型冠狀病毒大流行》，專家將解釋新冠病毒的傳播途徑與棘手之處，同時記錄美國關閉政府機關、學校和企業來防止病毒傳播的極端手。（Discovery頻道 提供）

新型冠狀病毒的傳播如何發生？然病毒跨物種並不罕見，世界上已知的傳染病有超過一半是從動物傳到人類，如流感、天花、伊波拉等等，會造成嚴重疾病的病毒經常出沒在人口不斷成長的世界，所以每場流行病都必須嚴肅看待。

美國國家衛生組織白宮新冠病毒小組負責人安森尼法奇醫師提到目前白宮已有幾種抗病毒藥物正在測試，像瑞德西韋這樣的藥可以稱之為鏈接終結者，專門打斷病毒。（Discovery頻道 提供）

新冠病毒爆發初期，大陸採取阻斷傳染鏈方式-封鎖武漢，未料此次病毒棘手，有些人甚至是無症狀感染者，所以很快地，病毒持續散播，北京淪陷了。新冠病毒的傳播途徑令人難測，根據研究顯示，新冠病毒竟能在塑膠製品上存活高達3天，專家也提出病毒一旦穿透宿主細胞即可一再自行複製，而終結病毒的複製力也可能是終結它的關鍵！

病毒跨物種並不罕見，世界上已知的傳染病有超過一半是從動物傳到人類，如流感、天花、伊波拉等等。（Discovery頻道 提供）

儘管大陸、南韓和義大利等多個國家執行居家隔離，但短短的幾週內，全世界疫情延燒不斷，即使義大利已經鎖國，每天仍有數百人死於新冠肺炎。而美國確診和死亡人數更是持續飆高，美國官方甚至預估最糟情況將有70-80%的美國人感染，欲阻止噩夢成真則須拉平傳染病曲線，減緩病毒傳播速度，才能將有限資源分配給更多需要的人。

4月12日晚間8點，Discovery將帶領觀眾進入這場抗疫大戰，跟著尋求答案的抗疫先鋒一起探索可能的解方，重見曙光！（Discovery頻道 提供）

身為第一大國的美國，新冠病毒平均檢測率在已開發國家中竟是墊底，才導致美錯失黃金防疫時間，成為全球最大疫區！節目也訪問美國國家衛生組織白宮新冠病毒小組負責人安森尼法奇醫師，他提到目前白宮已有幾種抗病毒藥物正在測試。

像瑞德西韋這樣的藥可以稱之為鏈接終結者，專門打斷病毒的分子結構，瓦解病毒的複製過程，用在臨床上效果似乎不錯， 他認為像這樣的藥物實驗給了大家希望。節目也追蹤到美國第一例確診，探索疫情爆發起源如何快速在西雅圖蔓延，接著出乎意料擴散到全美。

醫療用品大告急 岌岌可危的美國抗疫實錄：《新型冠狀病毒大流行》。（影音由Discovery頻道製作，取自YouTube）

(中時電子報)