中央下令酒店舞廳全關 高雄「金芭黎」說話了 16:102020/04/09 中時 柯宗緯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 金芭黎舞廳總務阿德強調，一切遵照中央指示，配合防疫。（翻攝畫面） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 金芭黎舞廳也配合中央防疫，即起暫停營業。（柯宗緯攝） 中央流行疫情指揮中心今（9）日所應下令，為維護民眾健康，即日起，全國酒店及舞廳全面停業。曾經爆發確診新冠肺炎的台商到店找舞小姐的金芭黎舞廳業者今回應，決定全面配合，並遵照中央指示，直到中央宣告可復業為止。 金芭黎舞廳總務阿德受訪時表示，即日起老闆旗下所有的娛樂事業，決定全面配合中央指示關閉，一直到政府有關單位宣布可以開業，才會再復業，一切等待中央命令，至於今天已經報到上班的同仁，等下也會告知解散。 (中時 ) #中央 #舞廳 #酒店 #新冠 #新冠肺炎 #新冠肺炎 #防疫 #酒店 #舞廳 #金芭黎 也許您會感興趣 推薦閱讀 大陸新增確診30病例 25例為境外移入 17:122020/04/05 兩岸 定調不叫武漢肺炎 歧視大陸不會讓亞洲更好 17:412020/04/05 政治 大陸城市公車軌道交通 全部恢復營運 21:472020/04/05 兩岸 新冠病毒研究室》新冠病毒很狡猾 名醫籲保持警覺 20:182020/04/05 生活 歐美封城效果差 鍾南山：不是鶯歌燕舞撒歡兒 21:192020/04/05 兩岸 鐘南山：想更快復工復學 就繼續保持距離 21:412020/04/05 兩岸 鐘南山：陸已進入低風險階段 社交仍需保持距離 21:452020/04/05 財經 連假期間出入11個警示風景區 行庫全面啟動調查 23:382020/04/05 財經 紐時：政策混亂資源缺乏 美新冠病死數嚴重漏報 18:352020/04/06 兩岸 新冠肺炎早侵台？疾管署這樣回答 22:362020/04/07 生活 生活熱門新聞 傳芬蘭拒收台灣口罩 我外交部出面解釋 - 生活 口罩下周四再買可免排隊？陳時中曝原因 - 生活 確診酒店女公關遭起底 宅神9字酸爆 - 生活 瑞德西韋治療效果佳 張上淳：目前最有機會的藥物 - 生活 酒店女公關為何抱病上班？急診醫揭內情根本不意外 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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