金芭黎舞廳也配合中央防疫，即起暫停營業。（柯宗緯攝）

中央流行疫情指揮中心今（9）日所應下令，為維護民眾健康，即日起，全國酒店及舞廳全面停業。曾經爆發確診新冠肺炎的台商到店找舞小姐的金芭黎舞廳業者今回應，決定全面配合，並遵照中央指示，直到中央宣告可復業為止。

金芭黎舞廳總務阿德受訪時表示，即日起老闆旗下所有的娛樂事業，決定全面配合中央指示關閉，一直到政府有關單位宣布可以開業，才會再復業，一切等待中央命令，至於今天已經報到上班的同仁，等下也會告知解散。

(中時 )