台師大繼日前有一位學生確診後，今天又新增一確診案例，校長吳正己表示，原本4月17日、18日要舉行的大學「個人申請」入學二階甄試一律改為書面資料審查，考生不必到校參加筆試或面試；至於4月20日後是否還要全校進行遠距教學，目前尚未確定。

中央流行疫情指揮中心日前公布的案322確診個案是台師大理學院的學生，今天確診的案380，則是案322的室友。台師大校長吳正己表示，在案322確診後，學校在3月30日就將他的室友移出，安置到獨居處所進行隔離。目前案322已三次採檢均呈陰性，至於案380則狀況良好。

不過台師大原預定4月17日、18日兩天舉行大學「個人申請」入學二階甄試的面試，但因為已有兩個確診案例，吳正己表示，為避免群聚感染，考生的面試及筆試取消，改以學測及書面資料審查來計算學生成績。

台師大在有1個學生確診時，就在4月16日至17日實施全校院舉教學，現在確診案例增為兩例，遠距教學時間是否會延長，吳正己說目前還未決定，之後還會跟教育部討論後，再對外公布如何處理。

對於即將畢業的研究生要進行口試，吳正己說，將以遠距方式進行，或是將口試時程延後3周，若還是不行，也可能延後一學期。

(中時 )