伴隨流感疫苗出貨，國光生（4142）3月營收517萬元，月增12.6％，第一季營收3.67億元，較去年同期成長509％。今年在新單加持下，營運蓄勢再推進。

國光生表示，原有針劑充填產線配合第二條無菌針劑充填線的建置調整已進入尾聲，原產線產能預計將於第二季原定歲修計劃後完全恢復運作，接下來將開始依照今年的生產排程及訂單，以最佳的生產效能迎接下半年的傳統旺季。

國光生強調，在產線擴充調整及歲修之餘，身為防疫國家隊成員，也將大量的研發資源及人力投入新冠病毒疫苗的開發，候選疫苗即將進入動物實驗，研發團隊全力以赴，提供國人防疫保障。

國光研發的新冠肺炎疫苗使用重組蛋白技術，優點是只要選取能產生人體免疫反應的病毒蛋白片段，以人工合成方式製成疫苗，不需生產整隻病毒，安全性更高。

國光生去年營收13億元，營業毛利新台幣1.67億，毛利率較前一年度（2018）由負轉正為12.89％，惟因年底提列存貨損失及2019年第四季四價流感疫苗3.57億訂單遞延至今年第一季影響，導致全年營運仍為虧損，每股虧損0.9元。

國光生認為，今年雖仍受限於產能瓶頸（第二條無菌針劑充填線預計2021年第三季開始商業量產），但整體訂單仍較去年成長，營收基本盤與去年度相當，年初的遞延出貨及新增的泰國流感疫苗市場將成為今年度營收的新動能。在營收及毛利率雙雙成長下，將力拼營運轉盈局面。

(工商 )