為了防止疫情對供應鏈產生衝擊，大陸工信部9日表示，大陸將繼續追蹤全球疫情蔓延對行業的影響，特別是要以龍頭企業為主，展開調查研究；二是化危為機，對於因全球疫情蔓延可能引發的斷供，指導企業尋求可替代產品，增強產業鏈抗風險能力；三是積極研究政策措施，充分挖掘內需市場潛力，實現供需良性循環。

(工商 )