防疫情引發斷供 陸工信部：指導企業尋求可替代產品 16:372020/04/09 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 為了防止疫情對供應鏈產生衝擊，大陸工信部9日表示，大陸將繼續追蹤全球疫情蔓延對行業的影響，特別是要以龍頭企業為主，展開調查研究；二是化危為機，對於因全球疫情蔓延可能引發的斷供，指導企業尋求可替代產品，增強產業鏈抗風險能力；三是積極研究政策措施，充分挖掘內需市場潛力，實現供需良性循環。 (工商 ) #全球 #斷供 #指導 #尋求 #疫情蔓延 也許您會感興趣 推薦閱讀 台中首季房市逐月增溫 Q2恐疫情蔓延旺季不旺 17:282020/04/06 風格 台中房市首季逐月增溫 疫情蔓延Q2恐旺季不旺 17:302020/04/06 財經 新鎖國時代來臨？ 許勝雄：台灣氣要夠長 就有機會 01:302020/04/07 財經要聞 新世界浮現！ 01:312020/04/07 時論廣場 工商社論》掌握後疫情時代的產業轉型時機 04:102020/04/08 財經要聞 《其他電子》新冠肺炎疫情蔓延 貿聯-KY保守看Q2 09:262020/04/08 財經 世貿組織：2020年全球貿易將縮水13％-32％ 00:152020/04/09 財經 政治病毒是全球化最大挑戰 04:102020/04/09 時論廣場 全球瘋抖音 抖音海外版3月奪全球下載奪冠 11:132020/04/09 財經 兩岸熱門新聞 美軍頻巡台海 美最高武官：對手勿懷疑美軍實力 - 兩岸 - 旺報 陸個別省份 又現聚集性新冠病例 - 兩岸 - 旺報 突破污名與禁忌：歐洲人開始接受戴口罩 - 兩岸 中興獨董性侵未成年養女 章子怡怒斥 - 兩岸 山雨欲來 陸官媒籲做好準備 - 焦點新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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