最新一期的美國能源資訊管理局(EIA)報告證實了原油市場嚴重過剩的局面，不僅庫存數量創紀錄累庫，美國原油產量直接少了60萬桶/天。市場消息混亂，一方面庫存壓力，另一方面美國減產了！雖然川普說不減產，但行動上還是減產！所以油價起伏，但最後還是擔憂情緒讓油價震盪下行。

最大的意外點出現在國際油價收盤前10幾分鐘，阿爾及利亞能源部長穆罕默德·阿爾卡布出來說OPEC+緊急會議將討論「大規模減產，可能達到每天1000萬桶」，這消息一出，西德州中質原油(WTI)油價3分鐘內直線拉升近2.5美元！

可見當前原油市場交易，情緒多於是訊息，就在此前市場開始降低了對此次減產會議的預期，而此次再次重提1000萬桶，無疑再次給市場帶來了想像空間，雖然有難度，但萬一成了呢？美國這不就一周就減產了60萬桶，再來上幾周，再加上別的國家也是事實減產，油價是不是就翻上天了？

這真的是讓人興奮的推論，但是還是建議投資者保持冷靜，減產確實可以把過於低估的油價拉來回來10-15美元，只是要注意這個消息是誰爆出來的？阿爾及利亞，不知道有幾個投資者知道它準確的地理位置呢？它連沙烏地的親信都不是，其觀點到底是自己的想法還是真的能代表OPEC，要知道其決定性作用的三巨頭都是要求對方多減，並沒有對1000萬桶表態，所以這件事情已經是把投資者胃口吊了起來，要是萬一再沒成，那油價又不知跌到何處？

分析師認為，即便是這次達成了1000萬桶/天的協議，一次減產推動下油價繼續上攻空間也極為有限，上方最多也就是還有3-5美元的空間。

(中時電子報)