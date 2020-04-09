以46歲鄧姓男子為首的詐欺水房集團，專門接收車手領到的贓款，存入相關帳戶後，以地下匯兌方式將錢洗到大陸。刑事局偵查第一大隊偵辦後，掌握該集團成員身分、犯罪組織架構及營運處所，兵分多路於北市、新北、桃園市等地同步搜索，將鄧嫌等17人拘提到案，全案依詐欺、洗錢及銀行法等罪嫌移送法辦。

警方在去年11月，當場逮捕一名黃姓車手，成功攔阻被害人交付50萬元，追查發現黃嫌在2個月間得手的贓款就超過350萬元，立即向上溯源擴大偵辦，查出幕後的鄧嫌等水房幹部。

警方調查，鄧嫌還多角化經營，以手機通訊軟體幫色情應召業者攬客，與尋芳客談妥後，即聯絡應召站派遣小姐前往性交易，鄧嫌可分得4成利潤。

警方將鄧嫌、旗下會計、提款車手等17人逮捕到案，查扣電腦主機、筆記型電腦、手機、金融卡、存摺、點鈔機及現金41萬多元等大批贓證物，初估該集團經營2年來獲利高達2000多萬元，刻持續擴大偵辦中。

(中時 )