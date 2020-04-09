橘子(6180)3月合併營收8.7億元，年減14.3％；累計首季合併營收31.5億元，年增7.2％，主要今年前2月多款遊戲推出改版活動，帶動第1季營收成長。

遊戲部分，橘子代理的《天堂M》在3月推出白色情人節活動並開放伺服器移民，表現穩健；《小森生活》雙平台註冊吸引50萬預登、限額刪檔封測全數額滿；台港澳正式上線後，聯合GASH與beanfun!推出好禮及虛寶回饋玩家，有望吸引輕度玩家線上感受農村療癒生活，擴大遊戲會員基礎。

橘子支付響應《小森生活》上線，提供全台指定縣市路邊停車折扣；新增詮營、(人車)亭等停車場及各縣市夜市商圈全台近500個消費據點，提供玩家便利的行動服務。樂點「IIO虛擬道具交易所」完成第一階段上線，首波綁定《召喚圖板》推出好禮三重送，玩家完成指定任務即可於beanfun!中獲得虛寶及GASH點數，未來可望與更多遊戲合作，推出玩家專屬服務與優惠。「IIO虛擬道具交易所」完整服務，預計可於2020年陸續到位。

娛樂社交電商有閑，遊戲電玩、動漫玩具等商品銷售持續加溫；因居家防疫趨勢，帶動可清潔環境與自主料理的3C家電銷量增長，響應政府振興方案，有閑推出個人開店免費、降低企業抽成等優惠方案，協助零售商家轉往線上發展。

(時報資訊)