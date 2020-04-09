受到新冠肺炎疫情影響，大立光(3008)4月及5月營收將逐月下滑，大立光執行長林恩平表示，目前看起來中低階產品需求比較好，但整體來看，客戶需求4月比3月差，5月比4月差，不過由於新廠建置需要3年，因此建廠會照計畫走。

大立光今天下午舉行法說會，儘管有新冠肺炎疫情導致大陸地區在2月大規模停工因素干擾，大立光第1季業績仍繳出單季營收及稅後盈餘創下歷年同期新高佳績，第1季合併營收為132.14億元，季減28.01%，年成長34.52%，為歷年同期新高，營業毛利為92.24億元，季減29.35%，年成長46.17%，單季合併毛利率為69.8%，季減1.33個百分點，年增5.56個百分點，為歷年同期次高，營業淨利為78.57億元，季減31.93%，年成長50.13%，單季營業淨利率為59.46%，稅前盈餘為82.72億元，稅後盈餘為67.2億元，季減16.95%，年成長32.99%，每股盈餘為50.1元。

大立光第1季匯兌損失為3500萬元，折舊費用約10億元。

全球新冠肺炎疫情大爆發，衝擊智慧型手機等終端需求，新冠肺炎疫情對大立光營運影響成為今天法說會法人追問的焦點，不過，大立光並未給法人太多樂觀訊息，受到疫情的影響，大立光不僅4月拉貨動能比3月下滑，5月亦比4月差。

林恩平表示，目前中低階產品需求比較好，但整體來看，客戶需求4月比3月差，5月比4月下滑，6月還看不到，第2季稼動率較第1季差，新產品亦較去年同期少，由於稼動率較差，員工雖然沒有休息，但加班有減少。

針對法人詢問，中低階產品需求較佳，是否影響大立光第2季毛利率？林恩平表示，影響毛利率最直接是ASP，其次為良率，如果中低階產品較多，就要用良率來補，由於客戶訂單是浮動的，隨時可以下單減單，會不會以中低階產品為主，公司是且戰且走。

儘管新冠肺炎疫情致使終端客戶需求減弱，大立光廠區稼動率亦下滑，但大立光建置新廠腳步未變，林恩平表示，由於新廠建置需要3年時間，目前已經動工，今年資本支出不會改變，建廠會照計畫走。

至於新廠完成後是否仍是以手機產品為主？林恩平說，3年後產品樣貌很難猜測，生產何種產品，到時候再看。

(時報資訊)