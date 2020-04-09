《日股》憂疫情打擊企業獲利 日股量縮收跌 16:142020/04/09 時報資訊 柯婉琇 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 雖然隔夜美股勁揚，但新冠肺炎大流行可能對日本企業獲利造成的衝擊程度仍令投資人縮手，周四日經225指數收跌0.04%，為19,345.77點。東證一部指數收跌0.60%，為1416.98點。市場交投減弱，大盤成交值為2.30兆日圓，創下2月21日來新低。 日產汽車收漲1.4%，稍早前日媒報導，日產已經向幾家主要銀行申請信貸額度以度過新冠肺炎危機。受新冠肺炎疫情影響，電子產品零售商Bic Camera調降本財年（截至8月底）獲利預測，股價重挫8.6%。 (時報資訊) #日股 #日經225 #東證一部 #指數 也許您會感興趣 推薦閱讀 嘉義縣新冠肺炎今日新增1例確診！ 06:582020/04/05 生活 鍾南山推2食物 抗新冠肺炎提升免疫力 11:232020/04/05 生活 降低逃逸移工傳播新冠肺炎風險 移民署推主動投案享優惠 13:122020/04/05 社會 CNN：防控新冠肺炎 台灣好棒 14:562020/04/05 國際 不畏新冠肺炎疫情 七年級生開火鍋店拚轉機 18:142020/04/05 社會 她騙親友「得新冠肺炎要隔離」 遭罵翻GG了 20:072020/04/05 娛樂 紐時：政策混亂資源缺乏 美新冠病死數嚴重漏報 18:352020/04/06 兩岸 新冠肺炎早侵台？疾管署這樣回答 22:362020/04/07 生活 美專家：預計今年秋天疫情會有明顯改善 10:032020/04/08 兩岸 新冠肺炎出現「這現象」快就醫 結膜炎也可能是染病 12:142020/04/09 國際 財經熱門新聞 蝦米！饗食天堂Buffet自助餐也外帶外送了 - 財經 - 工商 美股狂噴3天就V？專家驚爆下波殺戮更猛 - 財經 各國封城影響運輸 衛生紙面臨缺貨壓力 - 財經 台股好戲僅15分鐘！散戶別鐵齒注意3件事 - 財經 美股暴衝極似這殺戮日！ 專家警告還有25％崩跌空間 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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