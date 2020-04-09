雖然隔夜美股勁揚，但新冠肺炎大流行可能對日本企業獲利造成的衝擊程度仍令投資人縮手，周四日經225指數收跌0.04%，為19,345.77點。東證一部指數收跌0.60%，為1416.98點。市場交投減弱，大盤成交值為2.30兆日圓，創下2月21日來新低。

日產汽車收漲1.4%，稍早前日媒報導，日產已經向幾家主要銀行申請信貸額度以度過新冠肺炎危機。受新冠肺炎疫情影響，電子產品零售商Bic Camera調降本財年（截至8月底）獲利預測，股價重挫8.6%。

(時報資訊)