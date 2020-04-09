台灣鋼鐵集團旗下特殊鋼大廠榮剛（5009）3月自結合併營收為8.41億元，創今年來新高，公司表示，大陸子公司已恢復正常營運，並將持續優化產品組合增強競爭力。

榮剛3月合併營收8.41億元，達近五個月以來新高，惟較去年同期減少10.17%，2020年1-3月合併營收22.66億元，較去年同期減少12.55%。

榮剛表示，新冠肺炎疫情肆虐全球，增添許多不確定性，也明顯影響到世界各國經濟體系運作，部分歐美客戶進行庫存調整，由於大陸子公司已全面復工，需求迅速回補，榮剛3月營收優於1、2月表現，隨著疫情逐漸受到控制，後續市場需求可望逐漸回穩。

針對疫情影響，榮剛表示，受限於歐美客戶因新冠肺炎疫情與封城等影響，航太、能源、油氣三大高值化產品線雖然維持一定接單水準，公司仍持續密切觀察疫情後續變化，並透過優化產品組合、調整庫存與增強成本管控等內部改善活動，增強公司對市場波動的抵禦力。此外，在疫情尚未明朗的狀況下，對於客戶應收帳款的管理以及加強現金流的掌握，也是著重的要點。

(時報資訊)