成串白藤花朵從棚架上灑落，散發濃郁花香。（武陵農場提供／王文吉台中傳真）

武陵農場白藤花盛開，宛如花瀑從棚架流洩而下。（武陵農場提供／王文吉台中傳真）

武陵農場白藤花盛開，宛如花瀑從棚架流洩而下。（武陵農場提供／王文吉台中傳真）

武陵農場於入口花園白藤棚架點燈，打造夜藤景觀，讓賞花遊客一飽眼福。（武陵農場提供／王文吉台中傳真）

春天百花齊放，武陵農場蘋果花、牡丹及各式草花都已盛開登場，還有各色的毛地黃搖曳生姿，台灣少見的白藤也綻放中，遊客可坐在棚架下，輕拂著微風、聞著撲鼻清香，人生好不愜意。園方於入口花園白藤棚架點燈，打造夜藤景觀，讓賞花遊客一飽眼福。

白藤的花序比紫藤稍長，香味也比紫藤濃郁許多，所以獼猴不喜歡吃，農場才能保存大片的白藤花，近日開出成串花朵，極為壯觀。遊客坐在棚架下，看著一串串的白色花朵迎風搖曳，壓力也隨風而逝，忘卻塵世緊繃疫情。

武陵農場指出，白藤的花期為4月上旬至4月中下旬，為期20天左右，欲欣賞白藤的遊客，務必要把握時間。入口花園的棚架入夜後點燈，打造夜藤景觀，讓來場的民眾一飽眼福。

現在也是武陵農場百花齊放的季節，蘋果花、牡丹及各式草花都已登場，還有各色的毛地黃搖曳生姿。武陵農場歡迎遊客來訪度假，呼吸滿滿的芬多精、曬曬燦爛的陽光、品茗武陵特有的高山杭菊茶，享受春日美好大自然，提昇免疫力，為身心充飽滿滿的正能量。

(中時 )