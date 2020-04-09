（巧新科技的鍛造鋁合金輪圈，主要客戶為歐美豪華品牌車廠。圖／劉朱松）

因新冠肺炎疫情，導致國外車廠停工防疫而影響全球鍛造鋁合金輪圈廠領導廠商巧新科技（1563） 3月營收表現，9日公布自結3月合併營收4.43億元、年減14.94％，今年第一季合併營收13.93億元、年減11.09％。不過，巧新近九成客戶為豪華汽車品牌客戶，加上切入品牌車廠一階（Tier 1）供應商，公司整體訂單及出貨狀況，仍優於整體產業平均表現。

巧新指出，今年3月已取得屏東廠新版「IATF 16949認證」，將加速取得客戶認證，隨著主要歐美豪華品牌車廠，4月中、下旬陸續復工，也將採取產能彈性調配策略，以滿足客戶即將產生的急單需求，公司有信心創造今年下半年整體營運，可望優於上半年。

巧新表示，公司首季營收，雖然受到大陸汽車製造業因疫情蔓延，造成全面停產的衝擊，首當其衝大陸新車銷售市場，即已大減四成，但公司營收比重超過75％的鍛造鋁合金輪圈訂單，不但沒有取消狀況；甚至部分客戶更有加速出貨的要求，加上今年初新增富豪汽車（Volvo）的XC60休旅車，及S60高階轎車的新輪圈訂單添翼，帶動台灣雲林生產基地保持高達八成水準的產能利用率。

巧新近九成客戶比重，為豪華汽車品牌客戶的堅強基礎，及切入品牌車廠Tier 1供應商的競爭優勢，均是巧新能夠在全球經濟動盪之中，逆勢繳出營運，優於整體新車銷量水準表現的重要關鍵。

根據LMC Automotive指出，因應歐盟（EU）2020年更為嚴謹的新車碳排放標準法規，各品牌車廠將加速推出插電式的油電混合車(PHEVs)、電動車，預估今年歐洲PHEVs的銷售量71.7萬輛、年增2.6倍，市占率達4％。同樣地，預估今年歐洲電動車銷售量65.2萬輛、年增78.6％，可創造相關汽車零組件供應商良好的業務拓展空間。

巧新進一步表示，公司布局PHEVs，及電動車的客戶，已涵蓋歐美超過20家品牌車廠。由於旗下鍛造鋁合金輪圈產品，具有高度客製化能力，且在金屬密度、強度、重量，皆優於一般常見的鑄造輪圈。在相同尺寸下，鍛造輪圈的重量，平均可較鑄造輪圈輕15％至25％；而強度方面可增強35％，因此，是汽車產業朝向節能減碳發展技術進程上，不可或缺的關鍵零件。

巧新有機會隨著主要往來客戶的需求持續增溫，將有助於未來保持良好的訂單能見度，並對未來整體營運，帶來正面的挹注。

雖全球新車銷售市場短期因品牌車廠陸續停工因應防疫，出現供給與需求停滯的真空情況，但巧新對今年整體營運，仍持審慎樂觀看法。

巧新除了在手超級跑車和豪華高級房車客戶訂單掌握度高，且順利打進軍用特殊車種等更高階、客製化需求程度更高的輪圈市場，將有助分散巧新面對全球汽車產業因疫情擴散產生的營運風險，並保持主力輪圈產品在市場上的高度競爭優勢。

(工商 )