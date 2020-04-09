電阻廠大毅（2478）公告3月營收，由於前段產能在台灣，大毅相對不受大陸子公司遞延復工衝擊，伴隨漲價效應，單月營收達4.94億元，月增70.85％、年增28.85％，創下2018年11月以來新高紀錄，3月營收雙增被動元件股再添一檔。

(工商 )