新冠疫情衝擊面擴及全台各工程，工總監事會召集人潘俊榮9日為營造產業發出「求救」信號，他說，疫情讓營造工程全面遭遇砂石斷、料斷、設備斷、工人缺的衝擊，也進一步導致全台工程，不只是民間也包括公共工程，都幾乎陷入全面停宕的危機，而廠商則要面臨的是更為嚴重的合約上逾期罰款風險，因此盼政府能正視疫情對營造產業造成的種種衝擊，給予必要的協助與補償，以度過難關。

面對疫情造成營造工程產業的衝擊與全台工程陷入停宕的危機，營造公會9日特別邀集常務理事召開會員權益委員會臨時會議，並邀潘俊榮參與，就營造產業在新冠肺炎病毒蔓延期間所遭受的影響共謀對策。

會後，潘俊榮為業界「請命」，他指出，營造業為火車頭產業、也是國家基礎建設不可或缺的產業，而這次營造業面對的是前所未曾有過的難題，目前新北市政府已經將建照主動延長兩年，也道出了營建產業的困境，但是延長建築執照的做法並不能完全協助營造業。

因為，潘俊榮說，營造業從事的工程種類跟相對應的業主非常多，有民間建築業者、有科技公司、有各級政府、中央局處與國營事業，所有的業主是否能夠認同這次疫情對營造業的衝擊，從而展延工期、避免合約逾期罰款、並且給予營造業補償，才是解決真正的問題。他呼籲政府應針對上述問題迅速研擬對策，協助營造產業度過難關，以降低對經濟成長的衝擊。

潘俊榮指出，過去營造業也曾面臨過砂石荒、缺工、料源不足等問題，但是從來沒有像這次是所有問題一次來襲。而這次的砂石荒更是全面性的，受到疫情的影響，讓原來自大陸與東南亞地區的砂石全然中斷，不但導致預拌混凝土價格上漲，還因此造成在供應時程上無法配合工程承攬廠商所需，造成成本增加與工期延宕。

禍不單行的是，潘俊榮指出，原已呈現嚴重缺工的營造產業，又因為受到疫情的影響，北、中、南的工人流動性意願明顯降低，市場上更難找到工人。

他說，營造業所關係到工程種類非常的多，除公共工程外，其實還有相關的建築、廠房、水利、發電設施等。許多業者更是反映了設備類的工程設施，許多是依業主規定需要從國外進口，除了國外疫情嚴重造成供應商供應鏈中斷暫緩出貨，加上國際貨運配合各國疫情而減少運能，在這樣的情形之下，無論大、中、小型營造廠通通受到影響，也就是說，全台各大大小小工程都陷入了停宕的危機。

(工商 )