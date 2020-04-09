最知名的女科學家瑪麗居禮夫人，除了對科學與醫療的貢獻蔚為傳奇，她的波折情史也始終是大家熱議的話題，傳記電影《居禮夫人：放射永恆》不僅聚焦於她發現新元素的過程，更揭露她生命中的兩段重要感情。談及居禮夫人的感情話題，飾演這位傳奇女性的「神奇愛咪」羅莎蒙派克說：「居禮夫妻的相知相戀過程讓人羨慕，他們不只是夫妻、是好朋友，也是工作好夥伴，先生的驟逝讓她備受打擊，而保羅則是在這個時候成為重要精神支柱，但他已婚的身份也是引發爭議的原因，感情的事外人很難評論對錯，因此我也希望藉由我們的詮釋讓大家重新了解她的世界。」

而居禮夫人生命中的兩位重要男人，則分別由英倫男神山姆萊利（Sam Riley）飾演居禮先生，而因《敦克爾克大行動》廣為人知的艾紐林巴納德（Aneurin Barnard）則飾演與居禮夫人有過一段不倫戀情的保羅朗之萬。與羅莎蒙派克有精彩對手戲的兩人，卻因為她太過投入演出居禮夫人而大喊吃不消，並爆料本以為困難的感情戲反而變成小兒科，山姆萊利笑說：「我們三位都是著名的科學家，為了詮釋角色，我們都上了相關課程，但是羅莎蒙為了呈現居禮夫人的專業，甚至把科學儀器搬回家練習，所以講起台詞超流暢，做實驗的姿態也很完美，讓我們壓力很大，也卯起來學習，本來以為細膩的感情戲會最難呈現，沒想到跟科學一比，反而變簡單了。」

而因敬業態度讓同組演員壓力大的羅莎蒙派克則笑著補充：「居禮夫人的形象就是天才科學家，所以我必須要對實驗器材相當熟悉，我想呈現那樣的專業感，因此拼命練習，演完這部電影，也讓我的科學知識大增，我如果現在參加考試應該非常厲害。」

瑪麗居禮夫人（羅莎蒙派克飾）是第一位女性諾貝爾獎得主；婚後與丈夫皮耶居禮（山姆萊利飾)專注於研究，共同發現新的放射性元素—釙和鐳，亦因此奪下諾貝爾獎。在丈夫皮耶身亡後，悲痛的瑪麗全心奉獻於科學，並贏得第二座諾貝爾獎，究竟她撼動世界的偉大發明，背後有著什麼愛恨交織的人生故事？電影即將於4月17日在台上映。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)