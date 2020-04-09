全台最大的盜版追劇網站「楓林網」，提供民眾免費觀看超過10萬部來自各國的戲劇影集、綜藝節目及動畫，利用影片播放前10秒播放廣告，透過點擊率賺取不法利益，每個月至少獲利200萬，6年來賺進超過6000萬元。楓林網自2014年開始經營至今，刑事局於上月31日在桃園拘提主嫌34歲陳男及32歲莊男，不過外界提出質疑，為何現在才被抓？對此，警方也做出回應。

楓林網流量高居國內盜版網站第1名，台灣多家影劇公司於去年9月向警方報案，11月時美國電影協會（MPA）代表6大片商，跨海委任律師提告，藉由跨境合作分享情資，經半年蒐證後，刑事局於3月31日在桃園八德區的透天別墅內，成功將陳男及莊男逮捕歸案，依法查扣25台雲端主機，並封鎖查禁相關網站，隨後也凍結2人名下不法資金及不動產。

桃園地檢署複訊後，以陳男50萬、莊男30萬暫時交保。據了解，陳男自2014年開始經營網站，並找來關係要好的大學同學莊男負責維護工程，2人過去都就讀北部某國立大學理工科系，曾做過未公開的影視網站，之後甚至還拿獎學金保送台大碩士，擁有相當優秀的學歷，沒想最後竟利用所學資訊專業破解影片來源，再透過加拿大、法國的境外雲端公司放置盜版影片，用以賺取非法獲利。

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(中時電子報)