造橋鄉衛生所醫事C級巷弄長照站設置站立式植栽園圃，避免在種菜時長時間彎腰、姿勢不當造成受傷，自種的農產品不灑農藥還可作共餐的新鮮食材來源。（何冠嫻攝）

苗栗縣長徐耀昌9日到造橋鄉衛生所醫事C級巷弄長照站，體驗種植菜苗、採摘蔬菜等活動。（何冠嫻攝）

造橋鄉衛生所醫事C級巷弄長照站設置站立式植栽園圃，自種的農產品不灑農藥還可作共餐的新鮮食材來源。9日苗栗縣長徐耀昌也到場體驗種植菜苗、採摘蔬菜等活動，鼓勵長者走出戶外迎接樂齡生活。

造橋鄉衛生所在造橋村設置醫事C級巷弄長照站，安排肌力強化運動、社會參與、生活功能重建、口腔保健、膳食營養及認知促進等課程，讓社區長者們建立規律運動習慣，延緩失能老化，目前服務約20位長輩，建造一個屬於他們的第2個家。

造橋鄉衛生所主任連麗嵐說明，巷弄長照站規畫種菜活動，為避免長輩們在種菜時，長時間彎腰、姿勢不當造成受傷，並將菜圃加高，設置20到60公分高的站立式植栽園圃，種有空心菜、茄子、萵苣、小黃瓜，還有辣椒、九層塔、蔥、蒜等辛香料，完全自給自足，沒有灑農藥的青菜作為中午共餐的新鮮食材，更達到健康飲食目的。

徐耀昌9日與社區長者跳健康操、種植菜苗、採摘蔬菜感受平日長照站的園藝活動，體驗社區家族的溫暖生活。徐耀昌表示，至今年3月底，縣內共設置110個C級巷弄長照站，藉社區力量好好照顧長輩，透過健康運動、下田種菜輩延緩老化現象，更增進身體健康，並提醒長輩們務必要注意個人衛生習慣，平安共度疫情。

連麗嵐指出，因應新冠肺炎疫情，除了在門口一定要量體溫、手部消毒、全程戴口罩，並要求長輩們簽到登記、將室內座位隔開，共餐服務也利用長輩們自製的隔板，阻絕飛沫，另也提供便當外帶，強化防疫措施。

(中時 )