拚了！搶攻疫間商機，台北喜來登宣布館內七間餐廳全面提供外帶享優惠，從桃山、SUKHOTHAI、辰園、比薩屋、安東廳、大廳酒吧至米其林二星「請客樓」等各式料理皆可外帶，外帶消費達1,000元(含)以上即可享8折優惠，美饌卡會員更可享7折優惠。

新冠疫情持續延燒，消費者減少外出用餐意願，台北喜來登大飯店配合政府鼓勵餐點外帶避免聚集，針對外帶料理擴大其服務範圍，也提供上班族、通勤族午餐、晚餐多一項選擇，即日起至6月30日前，多款料理任君挑選，討好所有賓客的味蕾。

川揚星饌「請客樓」經典菜色：砂鍋一品雞、白鯧米粉湯、麻油雞飯等原味重現；米其林餐盤推薦「辰園」精緻港點輕鬆帶著走，如魚子雞燒賣、辰園蘿蔔糕、春風得意腸粉，或脆皮叉燒、金磚燒肉等臘味，感受皮脆肉嫩的銷魂滋味。

拿坡里披薩認證的「比薩屋」，窯烤經典瑪格莉特、義式香腸甘藍比薩、或各式手工麵點等，開啓味蕾的奇幻義國旅程；日本料理「桃山」，鎮店招牌花壽司、壽喜燒、鰻魚飯展演東方韻味。

宮廷泰菜「SUKHOTHAI」，人氣招牌月亮蝦餅、馬沙曼咖哩牛腩或香茅雞翅，彷若置身萬種風味的盛泰饗宴；主打各式頂級牛排的「安東廳」，美國頂級乾式熟成帶骨肋眼、噶瑪蘭豬黑豚等料理，留下舌尖上的多彩姿韻。

廣受賓客歡迎的「大廳酒吧」，招牌美饌喜來登牛肉麵，嚴選牛筋與牛腩悉心滷製入口即化、或南洋道地風味的新加坡海南雞飯等人氣餐點，商辦會議或午茶悠閒時不可錯過的美味料理，只要一通電話立刻滿足多樣需求。

(中時 )