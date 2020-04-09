財政部北區國稅局表示，今年報稅期間自5月1日至6月1日止，為減輕疫情造成民眾經濟壓力及負擔，第一批及第二批退稅，可善用存款帳戶直撥退稅。此外，前兩批退稅日期分別為今年6月30日、9月30日，較過去提前一個月。

官員指出，民眾在5月1日至6月1日採用「網路申報」、利用「線上登錄」或「電話語音」確認回復稅額試算，還有今年5月11日以前向戶籍所在地稽徵機關以二維條碼、人工申報及稅額試算「書面確認」回復的退稅案件，將於6月30日退稅。

另外，如果是今年5月11日以前向非戶籍所在地稽徵機關及5月12日至6月1日間以二維條碼、人工申報及稅額試算「書面確認」回復的退稅案件，將於9月30日退稅。

至於受到隔離治療、居家隔離、居家檢疫、集中隔離或集中檢疫等措施的民眾，依公告延後辦理所得稅結算申報的退稅案件，同樣併入9月30日辦理退稅。

(工商 )