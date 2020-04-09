疫情期間民眾減少出門，網購及外送平台成為民眾購物訂餐的首選管道。為了陪伴商店夥伴與民眾共度這「疫」關，LINE Pay與一卡通公司共同策劃「全民拼經濟 有LINE Pay你」系列活動，首波LINE Pay Money(原LINE Pay一卡通帳戶)網購週點數回饋活動，於4月10日開跑，用戶於三大網購平台消費滿額最高可享15％點數回饋，第二波則是在每月17號祭出最高17％的高額點數回饋。

此外，LINE Pay Money合作銀行將從12家陸續增加至19家，即日起，LINE Pay Money19家指定銀行全享免提領手續費，用戶隨時可自由提領LINE Pay Money餘額至指定銀行，不僅即時到帳，且不限筆數、不限金額，讓經常有提領需求的用戶省很大。

近期適逢母親節檔期，原是各大網購平台的兵家必爭之地，現因疫情讓民眾消費緊縮，LINE Pay Money用高額回饋幫大家精省預算，聯合三大網購平台推出最高15％點數回饋活動。

2020年4月10日上午10：00起於活動期間內，於momo購物網、PChome、東森購物等指定網購平台使用LINE Pay Money付款，單筆滿1,000元享LINE POINTS 6％點數回饋，單筆滿2,500元再享9％點數回饋，合計最高享15％點數回饋。以上活動皆可再疊加LINE Pay Money常態性優惠，包含六月底前每月使用LINE Pay Money累積消費滿3,000元即可享LINE POINTS點數100點回饋。或首次使用LINE Pay Money的用戶，不限金額消費還可再獲得LINE POINTS點數50點回饋。

「線上購物/點餐一起LINE Pay」17％優惠活動也將於4月中旬開跑。活動期間於指定通路線上購物網、餐廳與手搖茶飲線上訂餐網站、線上學習與娛樂網站等，用LINE Pay Money付款，天天消費享LINE POINTS 5％點數回饋，每月17號再享LINE POINTS 12％點數回饋，合計最高享17％點數回饋。

指定線上購物平台包含家樂福線上購物網、屈臣氏網路商店、博客來、udn買東西、Pinkoi、神腦生活及91APP指定店家等，線上點餐如達美樂、拿坡里披薩．炸雞、吉野家，及連鎖茶飲的迷客夏、春芳號、水巷茶弄等，還有線上娛樂KKBOX、CATCHPLAY+及學習平台TutorABC、Hahow好學校等，讓大家防疫宅在家也能安心購物、輕鬆點餐外送到府免出門，還能愜意享受居家生活開心娛樂、線上學習不中斷。

LINE Pay Money用戶已突破220萬，原12家帳戶連結的合作銀行於4月份起將陸續增加至19家，用戶可連結更多銀行帳戶輕鬆加值、轉帳。

為減輕疫情期間民眾負擔，即日起提供19家指定銀行全享有免提領手續費優惠，包含聯邦、中國信託、國泰世華、新光、台北富邦、永豐、土銀、高雄銀、臺銀、中華郵政、玉山、第一、台新、彰銀、兆豐、合庫、王道、元大、臺企銀等，用戶隨時可將LINE Pay Money餘額提領至這19家銀行，無限期享不限筆數、不限金額皆為免費提領，且即時到帳不用等，免費讓民眾領好領滿。

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