財政部北區國稅局表示，每年5月綜合所得稅申報期間，國稅局往往會有人潮，如今新冠肺炎疫情嚴重，將採取兩大分流機制。

官員指出，第一，今年各國稅局與稽徵所將利用辦公室外適宜的空曠處搭設棚帳，作為稅額試算專區、書表區、稅務諮詢櫃檯、查調申報等候區之場地，以降低室內申報群聚感染的風險。

第二，各個稽徵機關會採取人潮分流方式，設置室內報稅專區，並控管室內人數，另除金門、馬祖外，均設有線上預約取號服務，民眾可利用手機或電腦透過該局網站辦理線上預約，於預估叫號時間前至申報現場辦理報到，減少排隊等候時間及避免人潮擁擠。

官員也呼籲，今年因疫情關係，請民眾儘量在家採用網路申報或稅額試算線上、語音回復等方式，完成綜合所得稅結算申報，以避免外出臨櫃申報人潮群聚之風險。

另外，官員也盼民眾多利用財政部自然人憑證、「健保卡及密碼」透過四大超商多媒體資訊機列印查詢碼，即可線上查調所得及扣除額資料，也可在行動裝置安裝Taiwan FidO APP，即可使用該行動裝置進行身分認證，輕鬆完成報稅。

(工商 )