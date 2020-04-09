現在科技越來越發達，近年來越來越多電玩遊戲上市，吸引許多愛好電玩者沉迷於遊戲世界。最近數據公司「OnlineCasino.ca」模擬沉迷於遊戲的玩家將來20年後的模樣，外觀明顯老化、脊椎彎曲等可怕模樣，照片一出，也讓網友們驚嚇不已。

據《每日郵報》報導，加拿大數據公司「OnlineCasino.ca」團隊與動畫師合作，模擬出沉迷電玩遊戲20年的玩家「麥可」（Michael），佔示他的身體發生許多變化。

模擬出的人型叫做「麥可」（Michael），他因長時間久坐、沒有運動而造成脊椎彎曲，且腿和手臂上長期壓在桌面導致長出濕疹；除此之外，麥可長期盯著電腦屏幕過多時間，眼睛出現黑眼圈。更可怕的是，麥可因為長期待沒有到戶外接受陽光照射，而無法獲得足夠的維生素D和B-12，皮膚超級蒼白，甚至呈現軟趴趴狀態。

（圖／翻攝自OnlineCasino.ca網站）

數據公司「OnlineCasino.ca」做出麥可模型，是為了提醒遊戲玩家別沉迷於遊戲世界裡，若再不改變自己的習慣，20年後很有可能就會變成「現實版麥可」。麥克的模樣也引起網友討論，紛紛表示「看起來太像外星人了吧」、「好可怕」。

(中時電子報)