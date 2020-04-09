日本電影《二階堂家物語》由國際名導河瀨直美監製，邀請了曾在坎城影展「一種注目」單元獲得未來新秀獎的伊朗新女導演艾達潘漢德拍攝這部描述日本傳統家族面臨繼承難題的作品。集合日本知名演員加藤雅也、石橋靜河、白川和子等人共同演出。這是日本實力派演員加藤雅也在出道30周年接演的作品，讓他格外難忘，出身奈良的他極有誠意的毛遂自薦爭取演出，果然讓導演艾達留下深刻印象，促成這次特別的跨國合作電影。

日本熟男代表男星加藤雅也擁有高挑身材和深刻五官，曾為《MENS NON-NO》創刊號擔任時裝模特兒，於1988年從模特兒轉型當演員，帥氣的外貌讓他一出道便受到矚目，也曾和日本女神藤原紀香傳出戀情，知名度極高，演出作品不斷。加藤的英文流利，常常參與國際合作的演出，1994年曾與布魯克雪德絲演出日本與澳洲合作的電影《偷窺獵物》，也曾參與成龍與吳彥祖主演的《新宿事件》。2002年，曾獲得第12屆日本電影評論家大賞最佳男主角獎，一直活躍於日本演藝圈，他笑說：「任何地方請我去演戲，我都可以接啊！我想我算是電影圈的傭兵。」

2018年是加藤出道30週年，依然是日本影壇的帥氣大叔。他聽到和自己同樣出身奈良的導演河瀨直美有個很特別的計畫，將在故鄉展開拍攝，他說：「我知道河瀨導演也是來自奈良，我看過她的作品，奈良風光總是出現在她的電影中，我也一直很想和她合作。」但是他一直苦等不到任何關於這部作品的邀約，「我想我是奈良人，我參與其中應該是再自然不過的，她卻遲遲沒來找我，但我還是想見她一面，剛好知道這部電影有試鏡機會，所以我就去了。」加藤誠意十足的想法，果然成功獲得演出機會，他表示很開心在出道30週年時能接演這部和故鄉有關的作品。

雖然有多次跨國合作演出電影的經驗，但加藤是首次與伊朗女導演合作，而且是要呈現出一部日本電影，更讓他覺得很有新鮮感。他在現場和導演多半以英文溝通，而導演對台詞的語氣要求嚴格，加藤說：「日本的台詞發音讓導演艾達一直覺得怪怪的，日語結尾的尾音好像有一種散掉的感覺。」導演承認：「日語有特殊的抑揚頓挫，覺得有點奇怪。尤其是男生說的話有種僵硬感，真的完全和波斯文不同啊！」全劇組也都很仰賴加藤與導演的積極溝通，讓電影的拍攝更為順暢，兩人不時討論出更精準的日文台詞，讓電影更貼近日本。

加藤因為充滿混血感的外型，常演出貴公子或是恐怖反派，但這回在《二階堂家物語》則是詮飾卡在家族期待和個人情感間爭扎的一家之主，他說：「我雖然想靠角色顛覆自身的形象，但其實形象這種東西一旦被定型其實就很難改變，這次的角色也是，我想如果是導演是日本人，我大概不會有機會演出。」而這次演出他也覺得有新的改變，「以前怕觀眾聽不清楚，台詞都會越講越大聲，但這次的演出發現小聲說台詞也很有力量，讓我又體會了一種新的表演方式。」《二階堂家物語》4月24日上映，更多電影資訊，請上「華映娛樂」官方臉書粉絲團查詢。

(中時 )