更正2020年4月8日9:35第505則即時新聞，茲因內容補充，更正補充後全文重發如下：

新冠疫情黑天鵝造成的全球股災，讓一直以來在台灣熱銷的海外債券型基金頓時成了提款機。據理柏的資料統計，美元債券型基金中的聯博全球高收益債券基金A2自2月19日以來，已經下跌逾2成。而相同是美元債券型基金的績效表現，股災以來以「富達美元債基金」和「富蘭克林坦伯頓美國政府基金」的績效表現最佳，也是維二的正報酬。

據統計，台灣投資人持有境外前4大高收益債券基金總計突破1兆元，分別是：聯博全球高收益債基金A2股美元不配息、安聯收益成長基金-AT累積類股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益債美元A（acc股）、鋒裕匯理基金新興市場債券A美元不配息。

以聯博全球高收益債券基金A2股為例，國內投資人持有金額占整體基金規模達63％，據2月29日的資料顯示，該基金的前十大持債均為新興市場國家級政府債或國庫，占總資產約為11.26%。在基金總資產結構中，高收益債占比為45%，國庫券為12%；而以國家別區分，美國資產組合配置達54%。

聯博的高收債策略，投資採用全方位高收益策略鎖定全球各類高收益債券、投資級公司債、新興市場債、房貸收益證券等券種，藉由高度分散佈局與靈活動態配置，降低違約風險。

而股災以來仍維持正報酬的富達美元債基金，其基金有6成投資於美國政府債券，投資級債比重逾9成，投資標的以美元強勢貨幣計價債為主。該基金強調高防禦部位的公債，並搭配高流動性債，機動參與新興債發行成長機會。

(時報資訊)